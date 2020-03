Bons plans iOS : Beholder, Gymster Pro, Waking Violet

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 11 jeux gratuits et 7 promos avec notamment Beholder, Gymster Pro, Waking Violet. L'occasion d'économiser 71,4€ !



APPLICATIONS GRATUITES iOS :

Gymster Pro (App, iPhone / iPad, v3.32, 214 Mo, iOS 11.0, Mark Runza) passe de 2,29 € à gratuit.



Mettez vous ou remettez vous au sport avec l'application Gymster Pro, véritable bible d'exercices à faire en salle ou directement chez vous. De plus, l'application propose plus de 200 recettes pour vous construire un corps d'athlète.



Sélectionnez vos équipements, et l'application vous proposera des exercices selon votre inventaire.



Les + : 200 recettes !

Les + : 200 recettes !

Et de nombreux exercices pour débutants et confirmés





Breathing Zone (App, iPhone / iPad, v4.9.2, 30 Mo, iOS 12.1) passe de 4,49 € à gratuit.



Détendez-vous avec différents exercices respiratoires grâce à cette application de bien-être appelée Breathing Zone. Définissez votre taux de respiration cible et laissez-vous guider par le processus.

Avant que vous le sachiez, vous serez dans un état parfaitement de zenitude totale ! L'application comprend un support de paysage, un analyseur d'haleine qui utilise votre microphone, des sessions chronométrées de 5 à 60 minutes et des objectifs hebdomadaires à atteindre.



Les + : 5 minutes top chrono

Les + : 5 minutes top chrono

Bon pour la santé





Hindsight (App, iPhone, v2.6.1, 40 Mo, iOS 12.2, Ehsan Rezaie) passe de 2,29 € à gratuit.



Hindsight est un outil pour noter le temps que vous passez sur des actions et permet de les historiser. Parfait pour les chefs de projet !



Les + : ne version Apple Widget et un widget pour noter rapidement le début et fin d'une action





JEUX GRATUITS iOS :

Rolando : Édition royale (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.03, 488 Mo, iOS 9.0, HandCircus Limited) passe de 3,49 € à gratuit.



Cette toute nouvelle « Édition royale » est un Rolando complètement remastérisé dans laquelle chaque interaction, parcours, fleur, trampoline, bombe, catapulte et écureuil a été repensé et peaufiné. Disparu avec iOS 11 et la fin des applications 32 bits, Rolando n'a pas raté son retour tout en 3D, sans pour autant renier ses origines avec des mécaniques de jeu soignés et son univers enfantin qui cache de vrais casse-têtes. Oui, vous devez toujours emmener vos Rolandos à bon port, coûte que coûte...



Si vous n'aviez pas encore craqué pour ce jeu de plateforme unique, c'est le moment !

Rolando : Édition royale





Out There Chronicles (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.6, 89 Mo, iOS 8.0, Mi-Clos Studio) passe de 3,49 € à gratuit.



Un roman interactif, développé par le studio français Mi-Clos, qui propose une aventure inédite se passant plusieurs millions d’années avant Out There, jeu principal sorti en février 2014 et qu'on avait adoré. L'histoire a été écrite par FibreTigre, l'auteur du jeu original. Les illustrations sont réalisées par un artiste français, Benjamin Carré et les musiques par Siddharta Barnhoorn.



Out There Chronicles est un superbe jeu d'aventure qui allie exploration, gestion de ressources et livre dont vous êtes le héros. On y incarne un astronaute qui ne se trouve plus dans le système solaire et qui n'a absolument aucune idée de sa position. Pire encore, il est absolument seul.



Les + : Une expérience très intéressante et captivante

Les + : Une expérience très intéressante et captivante

En français !





Cubesc (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v2.0, 149 Mo, iOS 9.0, Cagri Gecin) passe de 2,29 € à gratuit.



Imaginez que vous vous confrontez avec vos cauchemars de manière seule et effrayé.



Kira et son petit ours se sont trouvés dans cette situation et en ressoudant les devinettes qu’ils

rencontrent, ils cherchent une voie de sortie.



Guidez a Kira pour découvrir son monde et pour sortir de son impasse. Découvrez les chemins

secrets et éliminez l’obscurité avec l’intelligence de Kira.



Jouiez des niveaux bons qui se modifie dynamiquement et trompeusement et jouiez de l’interaction

de Kira et son monde avec les devinettes.



Cubesc vous propose une expérience excellente de devinette dans une atmosphère fantastique qui

se forme des conceptions 3D minimalistes et des images



Les mélodies et les musiques excellents adaptées au voyage de Kira



Fonctionnalités:



● 60 sections di...

Mise à jour : Corrections de bugs mineurs





Cubesc: Dream of Mira (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.5, 182 Mo, iOS 10.0, Cagri Gecin) passe de 1,09 € à gratuit.



Guidez Mira dans ce voyage d'énigmes joyeuses pour aider son frère Kira dans ses rêves.



Cubesc: Dream of Mira vous offre une toute nouvelle expérience de puzzle minimaliste dans une ambiance fantastique.



Cubesc: Dream of Mira vous offre une toute nouvelle expérience de puzzle minimaliste dans une ambiance fantastique.

Trouver des moyens cachés pour réveiller Kira de ses cauchemars et compléter les puzzles.





IMPOSSIBLE ROAD (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.3.4, 114 Mo, iOS 9.3, WONDERFUL LASERS) passe de 3,49 € à gratuit.



Impossible Road est un jeu d'arcade pur et minimaliste, axé sur les risques, les récompenses et les sensations façon montagnes russes. Récompensé plusieurs fois, Impossible Road est un excellent jeu "casual" qui peut être personnalisé selon vos goûts.



Les points + : Le support du 3D Touch

Un style original personnalisable via des thèmes

Un effet de vitesse grisant Télécharger le jeu gratuit IMPOSSIBLE ROAD





A Case of Distrust (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.1, 480 Mo, iOS 8.0, Serenity Forge) passe de 5,49 € à gratuit.



Explorez les bars clandestins souterrains, les salles de billard remplies de fumée, les salons de coiffure, et plus encore. Attirez les suspects dans leurs mensonges en utilisant des preuves, des déclarations et votre intelligence. Notre héroïne doit faire face à des défis intrinsèques, alors qu'elle se bat contre un recul de l'émancipation, suscitant de nombreux doutes, à la fois internes et externes. Découvrez la vérité dans ce mystère !



Un beau jeu d'enquête dans un style à l'ancienne. Malheureusement en anglais !





Dig Deep! (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.5, 28 Mo, iOS 8.0, Noodlecake) passe de 2,29 € à gratuit.



Rejoignez la guilde des mineurs intergalactiques et préparez-vous à une aventure bourrée de créatures extraterrestres, de pièges mortels et d'or... beaucoup d'or !



Voici Roger, facilement reconnaissable en raison de sa perruque et de sa moustache, le mineur le plus fameux de la galaxie ! Aidez ce mineur et ses amis à récolter de l'or à travers des niveaux remplis de pièges et d'ennemis.



Les + : Original

Les + : Original

Style sympa





Marvin The Cube (Jeu, Action / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.8, 217 Mo, iOS 9.0, MJ Bros s.c.) passe de 2,29 € à gratuit.



Voici Marvin, un petit cube cherchant sa place dans l'Univers.

Aide-le à résoudre toutes les énigmes, et à trouver un look idéal !



Profite de ce moment de détente grâce à une configuration graphique plaisante, une musique agréable, et un divertissement original.

Libère le cube qui sommeille en toi !



Les + : Plus de 170 énigmes avec des niveaux de difficulté différents





Kotoro (Jeu, Casse-tête / Stratégie, iPhone / iPad, v3.0, 193 Mo, iOS 8.0, Semidome Inc.) passe de 3,49 € à gratuit.



Kotoro est le premier jeu casse-tête d’ambiance au sujet du mélange de couleurs basé sur les règles que nous apprenons tous dans l’enfance. Ton but est simple : Se devenir un couleur certain en mélangeant avec les autres.



Les + : 8 Chapitres, 96 puzzles: chaque chapitre explore une nouvelle idée tel que la soustraction, la reproduction ou le temps.





Waking Violet (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1, 540 Mo, iOS 10.0, Mixedbag Srl) passe de 3,49 € à gratuit.



Waking Violet est un jeu de casse-tête classique en 2D où vous pouvez vous déplacer de bas en haut, avec des sorts impressionnants et un système unique pour remonter dans le temps.



Vous incarnez Violet, une adolescente timide qui souhaite grandir et vous vous retrouvez attrapé dans un rêve sans pouvoir vous réveiller.

Chaque casse-tête résolu vous rapproche du réveil et du retour à la vie réelle. Mais vous êtes dans le rêve pour une raison, et en sortir pourrait ne pas s'avérer aussi facile que vous le pensez...



Les + : 42 niveaux impitoyables

Les + : 42 niveaux impitoyables

Explorez un monde magique, et découvrez ce qui vous maintient là





Food Pals (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.1, 76 Mo, iOS 9.3, WONDERFUL LASERS) passe de 3,49 € à gratuit.



Un jeu de plateforme qui met en scène la nourriture, ça vous tente ? C'est ce que propose le jeu Food Pals, dans lequel vous contrôlez des aliments dans leurs périples.



Au total, ce sont 38 niveaux dingues qui vous attendent, avec des pièges et des ennemis affamés !



Les + : Parfait pour passer le temps

Les + : Parfait pour passer le temps

Les amateurs de jeux de plateforme vont se régaler





PROMOS iOS :

Raiders of the North Sea (Jeu, Jeux de société / Stratégie, iPhone / iPad, v1.4.0, 385 Mo, iOS 9.0, Dire Wolf Digital) passe de 10,99 € à 6,99 €.



C'est la saison des pillages! Vivez une aventure viking dans cette version numérique du jeu de plateau acclamé de placement d'ouvriers!



Dans Raiders of the North Sea, les joueurs forment un équipage et équipent un drakkar pour organiser des raids sur des colonies et obtenir de l'or et de la notoriété. Impressionnez votre Chef dans des combats glorieux et faites-vous une place parmi les légendes de la mer du Nord!



On parle ici de la version numérique d'un jeu de plateau populaire dans les pays anglophones.





OK Golf (Jeu, Sports / Casse-tête, iPhone / iPad, v2.2.0, 562 Mo, iOS 8.0, Okidokico Entertainment Inc.) passe de 3,49 € à 1,09 €.



Découvrez une nouvelle manière de jouer au golf avec OK Golf qui allie la plastique d'un Minecraft au talent de Tiger Woods ! Joli graphiquement, le jeu propose un gameplay terriblement facile à comprendre mais difficile à maitriser. Analyser chaque situation avant de "swinger" ou "putter".



Sans achat intégré, on adore OK Golf qui permet d'approcher chaque trou de la façon qu'on veut.



Les + : Un jeu de golf unique

Les + : Un jeu de golf unique

Pour tous les niveaux





Beholder 2 (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.7.15871, 1,6 Go, iOS 11.0, Alawar Entertainment, Inc) passe de 7,99 € à 6,99 €.



C'est donc reparti : il va falloir commencer au plus bas de l'échelle (du ministère) et c'est déjà une chance en comparaison à ce que les citoyens supportent tous les jours. Entre caméras de surveillance, lois suffocantes et aucune confidentialité, à vous de voir si vous voulez changer les choses, ou pire, prendre la place du premier ministre en étouffant encore plus vos anciens confrères.



Nous avions adoré le premier opus, et nous avons hâte d'essayer ce nouveau scénario qui risque de nous confronter à des choix déchirants, mais indispensables...



Est-ce que vous allez enfoncer vos collègues en enquêtant sur eux ? Vers quel scénario allez-vous pencher ? À vous de le découvrir !

Beholder 2





myCal PRO (App, iPhone / iPad, v3.2, 83 Mo, iOS 9.3, johnhair.com) passe de 4,49 € à 2,29 €.



myCal PRO affiche ce que vous devez voir : tous vos événements! L'application est le parfait remplaçant de l'application de base.



myCal PRO affiche les réunions et les rendez-vous stockés sur l'appareil, y compris les calendriers synchronisés (tels que Google, Yahoo, Exchange, etc.). Avec myCal PRO, vous pouvez ajouter plus de calendriers * et * définir la couleur dans laquelle vous souhaitez que vos événements soient affichés!



Les + : Si vous êtes à la recherche d'une alternative





Pomodoro Time Pro (App, iPhone / iPad, v1.7.9, 45 Mo, iOS 10.0, Denys Yevenko) passe de 5,49 € à 1,09 €.



Envie d'être plus productif en cours, durant vos devoirs ou directement au boulot ? Connaissez-vous la méthode Pomodoro ?



La technique utilise une minuterie pour diviser le travail en intervalles, traditionnellement de 25 minutes, séparés par de courtes pauses de 5 minutes. Cette méthode est adopté par de nombreuses personnes, celle-ci rendrait la productivité bien plus importante !



Pomodoro Time Pro est un minuteur permettant de vous adonner à cette méthode.



Les + : Démarrage auto du prochain minuteur

Exporter vers un fichier CSV

Vibration à la fin du minuteur

3D Touch Télécharger Pomodoro Time Pro à 1,09 €





Pocket Build (Jeu, Aventure / Simulation, iPhone / iPad, v2.97, 418 Mo, iOS 9.0, MoonBear LTD) passe de 4,49 € à 1,09 €.



Avez-vous déjà voulu créer votre propre petit monde fantastique ? Une ferme, une sorte de château, ou juste une ville fantastique ?



Pocket Build est un jeu de monde ouvert où vous pouvez construire sans limites ni restrictions. Construis ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Les possibilités sont infinies!



Les + : C'est beau

Les + : C'est beau

Vous pourrez tout faire, ou presque