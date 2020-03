adidas Training : la version Premium est gratuite pendant 90 jours

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Guillaume Gabriel

Vous ne le savez peut-être pas, mais la société allemande Runtastic a été rachetée en 2015 par le géant adidas pour la coquette somme de 239 millions de dollars. La spécialité de ces derniers ? Le sport, bien sûr !



La firme fut l'une des premières à se jeter sur le segment du fitness via des applications pour smartphones : ainsi, on pouvait retrouver divers outils sur l'App Store pour se muscler ou pour courir.



Adidas, lui, s'est servi de ce rachat et de la spécialisation de Runtastic pour lancer une application de sport global, à l'image de Nike, Freeletics et Cie.

adidas Training vous aide pour le confinement

L'application se nomme Adidas Training by Runtastic (v4.12, 247 Mo, iOS 12.0) et propose des plans d'entraînement, des exercices détaillés ou encore du running.



Comme ses concurrents, cette dernière se fie à votre emploi du temps, votre niveau et à la présence de matériel ou non pour vous concocter le meilleur programme possible.



La belle nouvelle, c'est que pour le confinement du moment, Adidas offre la version premium de l'application pour 90 jours : de quoi faire du sport et se remettre en forme pour s'occuper.



Une fois l'application ouverte, il suffit de vous rendre dans "Progrès" et sélectionnez "Premium".

