Une app gratuite pour trouver de l'essence pendant la pénurie

Alors que la pénurie de carburants commence à gangrener toute la France, les automobilistes font la queue des heures durant, parfois même en vain. Afin d'éviter au maximum ce genre de mésaventures, pensez à utiliser votre iPhone (ou Android) et les applications adéquates pour trouver une station-service ouverte certes, mais aussi qui propose encore le carburant que vous avez besoin.



Si plusieurs applications sont actuellement disponibles, certaines sont hors-service comme l'excellente Gasoil Now. En effet, face à l'afflux massif d'utilisateurs, il semble que les plateformes ne tiennent pas toutes. Nous avons testé plusieurs apps et celle qui s'en sort le mieux est Essence&Co.

Essence&CO est totalement gratuite

Déjà présentée en 2012, 2016 et 2019, Essence&Co est plébiscitée tout au long de l'année par les automobilistes, et encore plus en ces temps compliqués. Même Pierre Chasseray, porte-parole de l'association 40 millions d'automobilistes, l'a mentionnée ce matin sur la chaîne CNews.

Comme vous vous en doutez, cette application fonctionne grâce à la géolocalisation pour lister les stations-service autour de voir, tout en indiquant celles qui sont encore ouvertes et quels carburants elles abritent (gasoil, SP95, SP98, etc.). Si d'autres le font aussi, Essence&Co a le mérite de fonctionner à l'heure de ces lignes, mais aussi d'être très régulièrement mise à jour, contrairement à d'autres comme Gaspal.



Basée sur une communauté, à la manière de l'application Waze, Essence&Co permet aux automobilistes de notifier s'il reste du carburant dans la station-service de son quartier. Une information quasi temps réel qui pourra vous faire gagner de précieuses heures.



À l'heure actuelle, il faut savoir que la pénurie touche toute la capitale française, mais aussi la plupart des grandes villes en France. Si le gouvernement a débloqué, enfin, ses stocks stratégiques, le temps que tout cela soit acheminé aux stations-services, il devrait se passer encore trois ou quatre jours.



Alors bon courage et, n'oubliez pas, allez-y que si vous êtes vraiment dans le besoin. Si vous pouvez vous en passer, attendez un peu pour ne pas empirer la situation et tout rentrera dans l'ordre.



Si ce n'est pas déjà fait, installez vite Essence&Co sur iOS ou via le Play Store pour Android.

Télécharger l'app gratuite Essence&CO