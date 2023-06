Palette Hunt : une app gratuite pour trouver les bonnes couleurs

Le genre d'application gratuite qui trouve rapidement sa place sur un iPhone, même si on ne s'en sert pas tous les jours. Qui télécharge Palette Hunt parmi vous, et pour quel usage ?

Il existe un mode automatique qui peut extraire les couleurs des images que vous téléchargez, un mode démo qui vous permet de voir vos palettes dans des designs réels, et comme l'application prend en charge les types de fichiers .aco, vous pouvez facilement exporter toutes les palettes vers votre logiciel Adobe favori. Le tout est entièrement gratuit, alors pourquoi se priver ?

Plongez dans le monde des couleurs avec Palette Hunt, l'outil ultime pour vos activités créatives ! Alliant l'esthétique des jeux rétro à la théorie raffinée des couleurs, Palette Hunt est l'allié par excellence des designers et des passionnés de couleurs.

Si le concept existe déjà sur l'App Store, Palette Hunt se démarque grandement grâce à son approche unique. L'application présente une esthétique de jeu rétro et quelques invites insolites telles que "pilule rouge ou pilule bleue" (un clin d'oeil à Matrix), mais l'objectif est de vous faire découvrir une couleur ou un ensemble de couleurs que vous n'auriez pas vues autrement, tout en s'assurant qu'elles forment un ensemble harmonieux.

