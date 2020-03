App Store : Les achats universels sont proposés entre MacOS et iOS

Il y a 8 heures

Julien Russo

C'est nouveau, Apple propose une petite révolution dans vos achats macOS, iPadOS, watchOS, tvOS et iOS. Depuis quelques heures, les développeurs ont la possibilité d'unifier vos droits après un achat. C'est-à-dire que si vous achetez une app sur l'App Store, vous pouvez l'avoir gratuitement sur le Mac App Store, pour peu que le développeur joue le jeu.

Une proposition, mais non une obligation

Les développeurs auront le choix, ils pourront offrir une app macOS quand vous achetez une app sur iOS, ou inversement. Ce sera à eux de décider !

Les achats intégrés sont aussi concernés, par exemple si vous avez acheté de la monnaie virtuelle dans un jeu sur votre iPad, vous la retrouverez à l'identique dans la version pour Mac. Une économie pour l'utilisateur et un argument supplémentaire pour les développeurs quand ils veulent vous vendre un achat intégré ou une app.



Si cela est réalisable aujourd'hui, c'est essentiellement grâce à Catalyst, c'est la solution Apple pour porter facilement les applications iPhone sur Mac. Apple a voulu pousser encore plus loin en proposant de porter aussi les droits d'un contenu acheté.

Dans cette nouveauté apportée par iOS 13.4 et MacOS 10.15.4, les utilisateurs n'auront rien à faire pour avoir les droits sur les deux systèmes d'exploitation différents. Il faudra bien sûr avoir le même compte Apple sur les deux appareils, pour que les droits soient les mêmes. Toutes les applications ne proposeront pas cela, puisqu'il faudra que le développeurs activent cette fonctionnalité, ce qui n'est pas forcément gagner puisqu'il s'agit clairement d'une perte d'argent. A moins qu’ils y voient plutôt un moyen de gagner des utilisateurs...

Comment rendre les achats universels chez Apple

Si vous êtes développeurs et intéressés par cette nouveauté, sachez que la procédure est simple. Pour activer les achats universels, il faut que votre app pour Mac ait le même bundle ID que l’app iOS (qui contient aussi l’app tvOS et watchOS). Soyez sûr d’avoir Xcode 11.4 pour que cela fonctionne et si vous avez déjà une app Mac existante - mais avec un autre bundle ID - il faudra supprimer ces occurrences pour ne garder qu’une app sur chaque plateforme. Apple ne permet pas de fusionner ces dernières.



