Les lunettes AR d'Apple pourraient être commercialisées d'ici 2022

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Julien Russo

1

Deux produits Apple sont particulièrement attendus. On en parle beaucoup, mais on en sait très peu ! Il s'agit des lunettes et du casque AR. Les dernières informations proviennent de Digitimes qui a de nouvelles informations sur les lunettes de réalité augmentée. Le rapport dévoile une potentielle sortie d'ici 2022. Elles seraient toujours au stade du développement, mais les choses avanceraient à un bon rythme !

Prêt à porter des lunettes AR toute la journée ?

Imaginez-vous des lunettes 2.0 avec des applications et des notifications en réalité augmentée. Même plus besoin de sortir son iPhone pour envoyer un message sur WhatsApp ou pour consulter les dernières actualités sur iPhoneSoft. Ce futur, Apple veut le proposer le plus rapidement possible, afin aussi de conserver l'image d'entreprise innovatrice que la firme aurait perdue d'après de nombreuses personnes.

Le rapport de Digitimes parle d'une commercialisation de la paire de lunettes en réalité augmentée d'ici 2022. Il n'y a pour l'instant aucune information sur ce qu'elle apporterait précisément ni sur le tarif qu'Apple aurait choisi, quoi qu'il en soit la firme californienne espère une chose... Que vous les portiez au quotidien ! L'objectif serait que vous y soyez autant dépendant que vous l'êtes avec votre iPhone.

Cette date approximative de commercialisation, le média américain la tient d'une indiscrétion d'un salarié travaillant chez l'un des fournisseurs de composants optiques à Taiwan.

Tout serait déjà minutieusement organisé par Apple pour respecter un calendrier une fois que le développement des lunettes sera définitivement achevé.

Le média "The Information" avait parlé il y a plusieurs semaines d'une paire de lunettes très classe du style "lunette de soleil" avec des montures épaisses pour abriter les éléments indispensables au fonctionnement qui sont la batterie et les puces.



Apple travaille également sur un casque de réalité augmentée qui devrait sortir quelques mois avant la paire de lunettes AR. Pareil pour le casque, il y a très peu d'informations, mais on imagine qu'on pourra retrouver les meilleures applications qui proposent de la réalité augmentée. Ce qui serait formidable ce serait un App Store dédié pour le casque, comme pour les lunettes.

Quand on vous dit que le meilleur est à venir...