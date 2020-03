Bons plans iOS : Zombie Night Terror, Super ToDos, Earth Atlantis

Il y a 31 min (Màj il y a 31 min)

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 7 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Zombie Night Terror, Super ToDos, Earth Atlantis. L'occasion d'économiser 50,9€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

APPLICATIONS GRATUITES iOS :

Blink (App, iPhone, v1.6.6, 40 Mo, iOS 9.0, IDEAMP Co.,Ltd.) passe de 1,09 € à gratuit.



Besoin d'une application pour vos mémos ? Blink est le candidat parfait ! Simple, clair et efficace, cette application permet d'ajouter des mots clés que vous pourrez trier par ordre d'importance, ajouter des notifications ou encore colorer selon la catégorie.



Les + : Minimaliste

Les + : Minimaliste

Fini les listes





Super ToDos (App, iPhone / iPad, v3.0, 7 Mo, iOS 13.0, Howlin Interactive, Inc.) passe de 2,29 € à gratuit.



Super ToDo's est un moyen puissant et rapide d’organiser toutes les listes et tâches de votre vie.



Il offre une synchronisation avec iCloud afin que vos listes soient disponibles sur tous vos appareils: iPhone, iPad et même Apple Watch lors de l'utilisation de la connectivité cellulaire.



Il prend également en charge les fonctionnalités les plus modernes d'iOS, notamment le glisser-déposer, Siri, les extensions de partage Safari, le widget Aujourd'hui, les rappels basés sur la localisation et l'heure, les raccourcis Siri, etc.



Les + : Très complet





JEUX GRATUITS iOS :

Tiny Guardians (Jeu, Stratégie / Aventure, iPhone / iPad, v1.1.7, 497 Mo, iOS 6.0, Kurechii) passe de 5,49 € à gratuit.



Tiny Guardians est un jeu de stratégie type "tower defense" dans lequel vous allez embarquer dans une aventure épique. Invoquez des gardiens pour défendre Lunalie contre divers ennemis, mais méfiez-vous des bêtes sauvages. Vous pourrez rencontrer plus de 40 ennemis différents, 12 classes différentes de gardiens et bien d’autres choses !



Chaque niveau peut se jouer en mode histoire ou en mode défi, ce qui permet de jouer que quelques minutes si besoin.



Les + : Un beau "level design"

Les + : Un beau "level design"

Un côté RPG





Cat Quest (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.2.3, 268 Mo, iOS 8.0, The Gentlebros.) passe de 2,29 € à gratuit.



Bondis à pattes jointes dans cette aventure pleine de dragons, de magie et de matous. Pourchasse le vilain Drakoth et pars à la rescousse de ta sœur prise en otage ! Explore le vaste monde de Felingard et risque ton pelage dans ses donjons à la recherche d'un butin épique ; tends la patte à une myriade de personnages pelucheux sur une flopée de quêtes secondaires.



Trailer :

Télécharger le jeu gratuit Cat Quest





Kings League: Odyssey (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone / iPad, v1.1.1, 591 Mo, iOS 7.0, Kurechii) passe de 2,29 € à gratuit.



King's League: Odyssey est un jeu de gestion dans un univers médiéval. Cette description pourrait correspondre à un nombre incroyable de jeux de l'App Store.



Cependant, ce King's League sort très largement du lot grâce à des principes novateurs, pour ne pas dire inédits, et à une profondeur insoupçonnée.



Les + : Le gameplay





Modern Magic 8 Ball (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v3.6, 46 Mo, iOS 10.3, Hayden Watson) passe de 1,09 € à gratuit.



Modern Magic 8 Ball est une version moderne de l'original Magic 8 Ball. Elle a été conçue pour fonctionner rapidement, être amusante, rassembler les gens et être facile à utiliser.



Secouez votre téléphone, et regarder la réponse à votre question s'afficher...



Les + : Un jouet classique





Ocmo (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.19, 541 Mo, iOS 10.0, Team Ocmo) passe de 5,49 € à gratuit.



Ocmo est un jeu de plateforme et de corde ninja récompensé qui met au défi les joueurs, même les plus aguerris. Les mouvements fluides, le gameplay basé sur la physique et les commandes précises donnent une impression unique de liberté et de fluidité.



Survivez à 80 niveaux dangereux qui comprennent des secrets et des combats de boss. Établissez de nouveaux records et partagez vos vidéos de speedrun. Balancez-vous dans les niveaux à l'aide de vos tentacules en utilisant la vitesse à bon escient.



Les + : Ça défoule

C'est beau

Les + : Ça défoule

C'est beau

Le concept <3





Joe Devers Lone Wolf - Complete (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.1, 2,6 Go, iOS 7.0, Forge Reply) passe de 7,99 € à gratuit.



Loup Solitaire est de retour sous forme de jeu vidéo, avec une histoire totalement inédite, un nouveau système de combat, des graphismes éblouissants et bien plus ! Faites vos propres choix et survivez à leurs conséquences dans cette histoire épique et non-linéaire.



Montrez votre force dans le système de combat dynamique au tour par tour, prouvez votre talent avec le mini-jeu de crochetage et testez votre intelligence avec les défis du mystérieux cube de pouvoir Shianti !



Les + : 4 chapitres

Les + : 4 chapitres

La durée de vie





Earth Atlantis (Jeu, , iPhone / iPad, v1.13, 216 Mo, iOS 8.0, Pixel Perfex) passe de 5,49 € à gratuit.



Earth-Atlantis est un jeu de tir horizontal offrant un gameplay de « chasse aux monstres » original. Cherche et chasse des monstres marins terrifiants et explore un monde sous-marin post-apocalyptique. Débloque une pléthore de vaisseaux équipés d'armes et de capacités spéciales et deviens un chasseur légendaire !



« Le grand changement climatique » s'est abattu à la fin du 21e siècle. Quatre-vingt-seize pour cent de la surface terrestre est engloutie sous l'eau. La civilisation humaine s'est écroulée. Les machines ont adopté des formes d'animaux marins...

Télécharger le jeu gratuit Earth Atlantis





PROMOS iOS :

Zombie Night Terror (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.5.1, 295 Mo, iOS 9.0, Plug In Digital) passe de 5,49 € à 1,99 €.



Commandez une horde de zombies :

Vous êtes le cerveau et ils obéissent au doigt à l'œil, sans broncher, ni jamais se plaindre... Bref, des acolytes de rêve, sauf pour passer une soirée entre potes à regarder un bon film ou à discuter d'un bon livre. Pour ça, les zombies, c'est pas le pied !



Vous aimeriez que d'autres partagent votre vision ? Une horde plus importante peut-être ? Ralliez des humains à votre cause et semez le chaos parmi les survivants...



Les + : Un vrai défouloir





ProCamera (App, iPhone, v13.3.3, 119 Mo, iOS 12.2, Cocologics) passe de 7,99 € à 6,99 €.



Une app de prise de cliché pour avoir un contrôle total sur les paramètres comme la sensibilité, la vitesse d'obturation, etc mais aussi et surtout des outils puissants comme vividHDR (en option), des filtres par centaines et des rendus temps réel efficaces.



Si vous deviez remplacer l'appareil photo de base d'Apple pour cause de manque de liberté, voilà ProCamera avec son interface très intuitive pour les débutants comme pour les experts du DSLR.



Les + : Très complet

Les + : Très complet

De nombreux retours positifs





Dissembler (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.7, 30 Mo, iOS 11.0, Ian MacLarty) passe de 3,49 € à 1,09 €.



Dissembler est un jeu subtil où le joueur doit résoudre des puzzles en déplaçant une brique de couleur à chaque tour.



Déplacez des briques pour former des blocs de couleur unis : le but est de faire disparaître toutes les briques pour ne laisser qu'un écran vierge. Le jeu propose plusieurs niveaux de difficulté, des puzzles faciles aux plus complexes qui nécessiteront de la réflexion et de l'organisation pour progresser.



Les + : Un jeu de puzzle aux graphismes épurés et soignés, accompagné d'une musique relaxante

Plus de 171 puzzles pensés et conçus par des artistes, sans génération aléatoire Télécharger Dissembler à 1,09 €