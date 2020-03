Les dépenses sur l'App Store ont doublé entre 2016 et 2019

William Teixeira

Quand Apple a créé l'App Store, la firme ne s'attendait certainement pas à ce qu'une boutique d'applications lui génère plusieurs milliards de dollars par an. Ce qui est incroyable, c'est que chaque année, l'App Store sur iOS rapporte toujours plus en partie grâce à la diversité des applications et des nombreux abonnements mensuels. Un business juteux pour la firme californienne.

Une moyenne de 100$ par personne en 2019

L'année 2019 a été l'année de tous les records pour Apple en ce qui concerne l'App Store sur iOS. Une récente enquête de SensorTower explique qu'en 2016 les revenus financiers connaissaient une évolution de +42%, en 2017 de +23%, en 2018 de +36% et en 2019 de +27%. Les clients américains adhèrent complètement au modèle que propose Apple et se lâchent sur les achats de contenus et les abonnements qui se renouvellent mensuellement.

Il faut dire que si cette moyenne des dépenses par utilisateur évolue, ça profite principalement aux développeurs qui engrangent toujours plus de bénéfice. C'est justement l'une des raisons pour lesquelles un développeur privilégie toujours la sortie sur iOS plutôt que sur Android, parce qu'il sait que l'effet de lancement rapportera plus sur iPhone que sur un smartphone Android, qui a toujours eu tendance à apporter une bonne rémunération, mais inférieure à celle d'Apple.

Comme vous pouvez le constater, en 2019, un utilisateur américain a dépensé en moyenne 67$ de plus qu'il y a 4 ans. Une belle victoire pour Apple et les millions de développeurs qui contribuent au succès de l'App Store.

Dans quelles thématiques d'apps se répartissent les 100$ ?

SensorTower s'est aussi intéressé sur les catégories d'application qui rapportent le plus sur l'App Store. Sans surprise, ce sont les jeux qui occupent la plus grosse partie des 100$. Il y a même une évolution de +22% par rapport à 2018. Les jeux sont particulièrement nombreux sur l'App Store, de plus quand un joueur est considéré comme fidèle (qui se connecte tous les jours), il n'hésite pas à acheter de la monnaie virtuelle ou même des niveaux pour avancer plus vite.

Certains jeux rapportent des centaines de millions de dollars par an à leur créateur depuis plus de 5 ans. C'est en général les développeurs qui savent garder une attractivité en proposant des nouveautés régulières via des mises à jour, qui s'en sortent le mieux. Le système de "nouvelle saison" lancé initialement par Fortnite et PUBG fonctionne aussi à la perfection pour attirer les nouveaux joueurs.

Derrière les jeux on retrouve les apps de divertissements comme les applications pour installer une playlist d'IPTV, celles qui proposent des fonds d'écran... Si cette catégorie est aussi loin, c'est parce que la majorité des apps populaires sont gratuites.

Arrive en suite les apps de Photo & Video, puis celles de musique et les applications style de vie.

Précisons également que les abonnements ont représenté un revenu de 3,6 milliards de dollars sur les 100 meilleures applications qui proposent des abonnements mensuels.

L'année 2020 s'annonce monstrueuse dans les statistiques de l'App Store, suite au confinement qu'imposent de nombreux gouvernements dans le monde, les personnes qui doivent rester à domicile essaient de trouver des occupations et très souvent le premier réflexe c'est de prendre son iPhone ou son iPad... On n'en dit pas plus, réponse l'année prochaine !