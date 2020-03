Duolingo Kids : l'application qui aide les enfants à apprendre des langues

Si vous trainez de temps à autre sur l'App Store, vous devez certainement déjà connaître l'application Duolingo : cette dernière permet, en échange d'un abonnement, d'apprendre une ou plusieurs nouvelles langues grâce à des exercices et différentes méthodes d'apprentissage.



Mais, les développeurs reviennent avec une nouvelle application prometteuse... Comme son nom l'indique, Duolingo Kids (v1.0.26, 144 Mo, iOS 10.0) s'adresse aux enfants, afin de les aider à apprendre des langues.



Le concept reste le même puisqu'on passe par l'amusement pour former et perfectionner nos bambins.

Duolingo Kids : vos enfants peuvent apprendre des langues

Duolingo est certainement la référence d'apprentissage des langues dans le monde, mais ces derniers veulent désormais en faire de même pour les enfants. Ainsi, Duolingo Kids leur est dédié pour apprendre l'espagnol, l'anglais et le français.



Car oui, l'application peut également aider vos petits à perfectionner leur niveau de français au travers de différents exercices.

Les enfants s'amuseront à débloquer de nouveaux niveaux, gagner des couronnes, et jouer avec nos personnages animés, tout en apprenant une nouvelle langue !

Pour notre plus grand bonheur, l'application est totalement gratuite et ne nécessite aucun abonnement mensuel ou annuel. Une belle occasion de les occuper pendant le confinement !

