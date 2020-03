Shazam supporte le mode Split View sur iPad

Shazam (v13.13, 39 Mo, iOS 12.0) aura pris son temps pour exploiter les capacités de l’iPad. Alors oui, on ne l’utilise pas forcément beaucoup sur une tablette, mais quand c’est le cas, il est bien pratique de pouvoir partager l’écran en deux. Jusqu’ici, Shazam était égoïste et ne s’affichait que seul sur le grand écrans des tablettes Apple.

Shazam adopte Split View

Apporté par iOS 9 puis amélioré sur les versions suivantes, Split View est l’une des trois possibilités pour afficher deux apps en même temps avec Slide Over et PiP.



Le mode Split View sur iPad est donc enfin supporté par Shazam qui peut être à côté de votre vidéo préférée pour capter une musique que vous adorez, ou vous laisser travailler sur votre document par exemple,



Vous n’aurez plus d’excuse pour Shazamer sur votre iPad.



Pour mémoire, il suffit, depuis iOS 12, de simplement faire glisser l'application Shazam vers le bord droit ou gauche de l'écran pour le diviser en deux. Ensuite, vous pourrez définir la taille qu’il doit prendre à l’écran.

Suppression rapide d’un Shazam

En outre, les développeurs qui travaillent désormais pour Apple (depuis le rachat), ont ajouté la possibilité de supprimer rapidement vos Shazams en balayant vers la gauche dans la vue liste accessible à partir de votre bibliothèque.

