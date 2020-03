Les smartphones Huawei P40, P40 Pro et P40 Pro+ sont officiels

Il y a 16 min (Màj il y a 16 min)

Guillaume Gabriel

1

C'est officiel, Huawei vient de faire, comme prévu, la présentation en ligne de ses nouveaux téléphones haut de gamme malgré les récentes difficultés rencontrées.



En effet, la semaine passée, des fuites sur les caractéristiques des téléphones ont eu lieu et la présentation initiale qui devait se faire à Paris a dû être annulée à cause du coronavirus.



Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a une petite surprise par rapport aux rumeurs : la présence du P40 Pro+.

Huawei P40, P40 Pro et P40 Pro+ : de très gros concurrents

La conférence aura été droit au but, Richard Yu laissant directement entrevoir une refonte du design avec un écran incurvé sur les quatre bords ! Petite surprise donc que la présence de ce P40+ qui embarque un design céramique.



De plus, ce dernier a le droit a 5 capteurs dans son dos pour le module photo ! C'est impressionnant : une vidéo démonstration montre qu'il est possible de photographier et filmer la lune...



Huawei en a profité pour présenter son équivalence à Siri, son assistant vocal Celia ainsi que MeeTime, l'équivalence de FaceTime. Une confirmation également : les services Google ne sont pas présents, les utilisateurs devront faire avec les Huawei Mobile Services.

Huawei P40 Pro+

Dalle OLED de 6,58″ (2640 x 1200 pixels) (441 PPP) avec fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et HDR

Ultra grand-angle 50 Mpx, RYYB, f/1.9, ultra grand-angle cinéma 40 Mpx, f/1.8, zoom x3, 8 Mpx, f/2.4, zoom x10, 8 Mpx, f/4.4 avec OIS, capteur ToF et capteur de température des couleurs

Processeur Kirin 990 (5G)

Wifi 6

Batterie 4200 mAh (compatible charge rapide 40W)

Assistant vocal Celia

Disponible en juin

1399 euros avec 8 Go de RAM + 512 Go de stockage

Huawei P40 Pro

Dalle OLED de 6,58″ (2640 x 1200 pixels) (441 PPP) avec fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et HDR

Ultra grand-angle 50 Mpx, RYYB, f/1.9, ultra grand-angle cinéma, 40 Mpx, f/1.8, zoom x5, 12 Mpx, f/3.4, capteur ToF et capteur de température des couleurs

Processeur Kirin 990 (5G)

Wifi 6

Batterie 4200 mAh (compatible charge rapide 40W)

Assistant vocal Celia

Disponible le 7 avril

999 euros avec 8 Go de RAM + 256 Go de stockage

Huawei P40