L'Apple Watch Series 6 en plastique renforcé pour le boitier ?

Il y a 1 heure (Màj il y a 56 min)

William Teixeira

Apple planifie déjà les prochaines générations de l'Apple Watch, les futures fonctionnalités qu'elle aura et surtout le matériau utilisé dans le boitier. Un dépôt de brevet américain dévoile les intentions d'Apple à ce sujet. Cela pourrait concerner l'Apple Watch Series 6 ou peut-être un peu plus loin avec la Series 7.

L'abandon des matériaux qu'on connait déjà sur l'Apple Watch 6 ?

Au fil des générations d'Apple Watch, Apple a utilisé de nombreux matériaux comme le titane, la céramique, l'acier inoxydable ou même l'aluminium sur les modèles d'entrée de gamme.

La firme californienne aurait pour ambition de passer au niveau supérieur dans cette course au matériau qui offre la meilleure qualité, la meilleur résistance et au meilleur prix pour réduire le coût de fabrication.



D'après ce brevet déposé par Apple, l'entreprise prévoirait de proposer des Apple Watch avec un plastique renforcé. Apple aurait pris beaucoup de temps avant de sélectionner ce nouveau matériau pour sa montre connectée, puisqu'il est hors de question de commercialiser des Apple Watch qui se rayeraient au bout de quelques jours. Il est dit dans le brevet : "Certains matériaux peuvent fournir le niveau de performance souhaité en ce qui concerne certaines propriétés, mais pas d'autres. Par exemple, un boîtier métallique peut être solide et résistant, mais peut fournir différents niveaux de blindage électromagnétique. Un boîtier en plastique peut être électromagnétiquement transparent, mais peut avoir des niveaux de résistance, de ténacité et de résistance à l'abrasion inférieurs. Les matériaux céramiques peuvent être plus solides que plastique, mais peut être plus coûteux à former et à usiner.

Vous l'aurez compris, le plus difficile est de trouver le juste milieu. Le plastique renforcé, Apple le décrit comme quelque chose conçu en fibres de céramique qui est associé à un motif de tissage. La firme explique : "Un matériau matriciel, tel qu'une résine ou un époxy, peut entourer partiellement, substantiellement ou entièrement les fibres céramiques de telle sorte que le tissage des fibres céramiques puisse être noyé dans le matériau matriciel."



Avec le plastique renforcé, Apple y trouverait tout ce qu'elle recherche. La fiabilité sur le long terme, la résistance, la solidité et des coûts de production inférieurs aux précédents matériaux utilisés. Pour résumer, la qualité pour le consommateur, l'augmentation de la marge de bénéfice pour Apple !