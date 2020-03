Free Mobile double les heures sur le forfait à 2€

Medhi Naitmazi

Free Mobile continue sa démarche de solidarité. Après avoir multiplie par vingt l’enveloppe de data sur son forfait à 2€ par mois (ou gratuit pour les abonnés Freebox) en raison du Coronavirus, l’opérateur vient de doubler le nombre d’heures de ce même forfait.



Toujours par le biais d’un communiqué, la firme de Xavier Niel explique que le geste expirera fin avril.

Pourquoi le forfait de Free Mobile double ses heures d’appels ?

Free avait donc déjà augmenté la data de son mini forfait, mais aussi avait également augmenté le débit 4G au-delà de l’enveloppe prévue, offert la diffusion de chaînes jeunesses et serait engagé à payer immédiatement les factures en cours de ses sous-traitants.



Encore une fois, l’opérateur fait preuve de solidarité pour lutter à sa manière contre la propagation du coronavirus. Avec cinq millions d’abonnés à ce forfait, l’opérateur facilite ainsi la communication et le travail à distance pour de nombreuses personnes dont notamment les étudiants qui représentent une partie importante de ses abonnés.



Les clients concernés n’ont rien à faire, l’ajustement de leur forfait se fait sans surcoût, automatiquement et immédiatement.



Pour ceux qui veulent s’abonner, rendez-vous sur le site de Free Mobile qui propose aussi une promotion avec 60 Go à 9,99€.