Uber lance son service "Uber Medics" pour les personnels de santé

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

William Teixeira

C'est un beau geste que fait Uber pour les personnels de santé qui combattent jour et nuit le Covid-19. L'entreprise américaine a annoncé (via un communiqué) lancer un nouveau service sur son application de VTC et de livraison de repas. Celui-ci s'appelle "Uber Medics", il apporte plusieurs avantages en faveur des soignants.



Uber agit pour les déplacements et les livraisons

C'est dans les moments les plus rudes que nous avons besoin d'être solidaires. Malgré la baisse de chiffre d'affaires à cause du confinement, Uber soutient les personnels de santé en leur proposant des avantages sur deux choses essentielles : se déplacer et se nourrir.

Dans cette situation inédite, l'entreprise propose un tarif réduit pour les déplacements. Uber supprime sa commission de 25% ce qui baisse fortement le prix final de la course.

L'entreprise américaine annonce aussi offrir des milliers de trajets gratuits pour plusieurs établissements de santé, autrement dit les chauffeurs seront payés et tout sera réglé par Uber.

En ce qui concerne Uber Eats, des tonnes de repas offerts sont livrées aux personnels de santé, des réductions de 10€ ont également été mises en place, sans oublier les frais de livraison gratuits. Uber explique que les hôpitaux parisiens : Pitié Salpêtrière, Saint-Joseph et l’Institut Mutualiste de Montsouris reçoivent de nombreux repas gratuits depuis que le Covid-19 a pris une ampleur inquiétante en France.

Ces mesures qui récompensent et encouragent le travail quotidien dans les hôpitaux et autres établissements de santé sont destinées à tous les personnels de santé. Uber précise aussi que Uber Medics peut être étendue aux personnels des Ehpad et instituts de recherche sur simple demande.



Steve Salom qui est Général Manager Uber en France, Suisse et Autriche a déclaré : "Qu’ils participent aux soins des malades ou permettent aux hôpitaux de continuer à fonctionner de façon optimale, tous les personnels des établissements de santé jouent un rôle critique. Nous avons souhaité mettre en place une option dédiée et inclusive pour les accompagner dans leurs trajets quotidiens. Nous tenions également à apporter un soutien renforcé à plusieurs établissements en leur offrant des milliers de trajets gratuits."



Comment bénéficier d'Uber Medics ?

Si vous faites partie des personnes éligibles, il vous suffira de vous rendre sur cette page. Pour les membres de l'AP-HP c'est cette page.

En seulement quelques clics, vous pourrez bénéficier de vos avantages. Si vous avez déjà un compte Uber, il vous suffira de saisir votre identifiant et votre mot de passe. Dans le cas contraire, il faudra vous créer un compte via l'app avant de procéder à l'inscription.



Uber précise que les chauffeurs sauront immédiatement que vous êtes un membre Uber Medics quand ils accepteront la course. Ils seront au préalable sélectionnés sur la base du volontariat.

L'entreprise américaine insiste bien sur le fait que chacun de ses chauffeurs, comme de ses livreurs seront payés comme d'habitude.

On peut applaudir Uber pour cette opération remplie de solidarité et de bienveillance à l'égard des personnes qui font tout pour sauver des vies.



Source : Communiqué de presse envoyé par Uber à notre rédaction

