L'augmentation de trafic suite au confinement ? Google dit le gérer sans problème

Il y a 5 heures

William Teixeira

24

Avec le confinement à domicile de plusieurs milliards de personnes, les services des grands groupes sont mis à rude épreuve. On a pu voir le géant du streaming Netflix tombé en panne il y a quelques jours et le groupe Facebook un peu paniquer suite à une forte utilisation de ses services. L'entreprise qui semble plutôt sereine c'est Google qui ne craint pas du tout la saturation de ses infrastructures.

Google annonce gérer ce changement de trafic

En cette période d'incertitude avec un confinement de plusieurs milliards de personnes et un trafic internet qui explose, Google se veut rassurant en affirmant ne pas rencontrer de problèmes sur ses serveurs. En effet, alors que de nombreuses entreprises souffrent de la forte affluence des connexions sur leurs services, la firme de Mountain View déclare tout maitriser face à "cette crise" qui fragilise même le trafic de certains pays.



Dans un communiqué sur son blog, Google explique : "Notre réseau prend en charge des produits sur lesquels les gens du monde entier comptent quotidiennement, comme YouTube, la recherche, les cartes et Gmail. Il connecte également les clients Google Cloud à leurs employés et utilisateurs. Au fur et à mesure que la pandémie de coronavirus se propage et que de plus en plus de personnes travaillent ou apprennent à domicile, il est naturel de se demander si le réseau Google peut gérer la charge. La réponse courte est oui."

La firme de Mountain View poursuit en décrivant que la totalité de son réseau est conçue exprès pour répondre à une forte demande, par exemple pendant le Cyber Monday ou une finale de Coupe du Monde.

Le réseau de Google consiste en un système de câbles à fibres optiques de grande capacité qui encerclent le globe, sous terre et en mer, reliant nos centres de données entre eux et avec vous. Le trafic circule sur notre réseau dédié, optimisé pour la vitesse et la fiabilité jusqu'à ce que nous le transmettions à plus de 3 000 fournisseurs de services Internet (FAI) dans plus de 200 pays et territoires pour une livraison locale - le «dernier kilomètre» - en utilisant des centaines de points de présence et des milliers d'emplacements de pointe à travers le monde.



La communiqué revient également sur le choix de réduire la qualité d'image par défaut lors du lancement d'une vidéo YouTube. D'après l'entreprise c'était la meilleure solution pour alléger le trafic d'internet au niveau mondial. YouTube est un service très utilisé et qui a un taux d'occupation très important, tout comme Netflix.

"Nous continuons de travailler avec les gouvernements et les opérateurs de réseaux du monde entier en faisant notre part pour minimiser la pression sur le système. Dans ce cadre, nous avons récemment annoncé que nous mettons temporairement par défaut toutes les vidéos sur YouTube en définition standard."

Pour conclure, Google dit mobiliser ses équipes jour et nuit pour que lorsque vous utilisez ses services tout se passe bien.