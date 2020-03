HTTP/3 : une norme plus sécurisée et plus fiable

Vous le savez peut-être pas, mais le nouveau protocole HTTP/3 est déjà en test depuis fin 2019 chez Google et Mozilla avant de pouvoir voir le jour pour tous.



Concrètement, c'est quoi ? C'est simplement une relation entre client et serveur, permettant d'envoyer des données, vous autorisant d'accéder à des pages Web.



Cette version 3, elle, devrait apporter fiabilité, sécurité et rapidité grâce à un nouveau protocole de transport portant le nom de QUIC.

HTTP/3 : une navigation plus fluide et plus sécurisée

Comme dit plus haut, pour rendre la navigation plus fluide et plus sécurisée, les ingénieurs de Google ont fait appel à QUIC (pas le fast-food...) un protocole de transport efficace.



Jusqu'à présent et depuis son arrivée en 2015, le HTTP/2 faisait plusieurs allers-retours pour communiquer : imaginons qu'une machine 1 envoie des données à une machine 2, cette dernière est notifiée et envoie alors une confirmation. Une sécurité pour une communication lente...



Le protocole QUIC, lui, envoie les données de la machine 1 à la machine 2 sans prévenir et sans demander d'accusé réception. Bien sûr, on pourrait croire que la sécurité est mise de côté pour aller plus vite, mais il n'en est rien, puisque ce dernier utilise un chiffrage, la QUIC Crypto.



Concernant la date de lancement, c'est déjà le cas, puisque 2,9% des sites internet utilisent déjà HTTP/3 et ce pourcentage devrait rapidement s'accroître !



Pour information, HTTP/0.9 est sorti en 1991, la première version grand public, suivie en 1999 par HTTP/1.1 et utilisée jusqu’en 2015.



