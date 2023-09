76% des responsables informatiques pensent que les Mac sont plus sécurisés que les PC

Ces dernières années, Apple a cumulé les campagnes publicitaires pour vanter la sécurité et la confidentialité avec ses Mac. Si la firme de Cupertino n’hésite pas à dire que les Mac sont plus sécurisés que les PC sous Windows, c’est aussi le cas de nombreux informaticiens qui partagent le même avis. Une récente enquête montre qu’ils sont nombreux à penser que le Mac est aujourd’hui plus sûr que les autres ordinateurs !

Les Mac plus sécurisés que les PC ?

Dans le paysage informatique mondial, la plateforme macOS se distingue de plus en plus comme une référence en matière de sécurité. De nombreuses entreprises, qu’elles soient naissantes ou solidement établies, font aujourd’hui le choix de macOS pour leurs besoins informatiques.



Selon une récente étude menée par IDC, 76% des responsables informatiques considèrent le Mac comme une machine plus fiable que ses concurrentes. Cette étude, mise en avant par Apple sur sa section web dédiée aux entreprises, vient renforcer l’argumentaire en faveur de l’adoption du Mac en entreprise. En effet, 47% des entreprises interrogées envisagent d’intégrer davantage de Mac à leur parc informatique, perçus comme plus sûrs et robustes. Pour 36% d’entre elles, cette adoption croissante serait principalement due à la simplicité de mise en place et d’administration de ces machines.

Aspects sécuritaires du Mac et de macOS

Les avantages sécuritaires offerts par les Mac et macOS sont nombreux et diversifiés :

Les appareils d’entreprise équipés de macOS sont opérationnels dès leur première utilisation, grâce aux API d’Apple. Les performances des Mac sont conservées, tout en assurant une sécurité optimale, en particulier grâce aux API de détection. Le système de connexion est facilité par une structure SSO intégrée. La combinaison du Touch ID, présente sur de nombreux modèles de Mac, et de la technologie Apple Silicon est particulièrement saluée pour renforcer la sécurité de l’utilisateur. macOS offre une défense multicouche efficace contre les menaces extérieures, tout en permettant une expérience utilisateur fluide. Le Mac App Store est un gage de sécurité, puisqu’il ne propose que des applications préalablement validées par Apple. Les entreprises ont la possibilité de limiter l’installation d’applications provenant de sources externes. macOS dispose d’un mécanisme de notarisation, permettant de valider les applications issues de sources extérieures avant leur installation. Apple s’est également engagé à fournir promptement des mises à jour de sécurité et des correctifs sans frais supplémentaires. Des outils propriétaires tels qu’iMessage et iCloud assurent un chiffrement intégral des données, garantissant ainsi une protection optimale des informations sensibles.

Cette reconnaissance croissante de la sécurité des Mac, associée aux efforts continus d’Apple pour renforcer la confiance des entreprises, suggère un avenir prometteur pour la plateforme macOS dans le monde professionnel.



