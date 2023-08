Bientôt une fermeture magnétique sécurisée sur les MacBook d'Apple

La sécurité est la raison évidente de cette nouvelle approche, le MacBook ne dévoilant même pas l'écran en cas de vol. Il est possible qu'Apple applique un nouveau niveau d'authentification biométrique pour y parvenir, par exemple en plaçant un capteur Touch ID sur le boîtier extérieur pour l'ouvrir. Mais il faut également que l'entreprise pense aux différents cas limites, afin que les clients ne se retrouvent pas eux-mêmes devant un MacBook bloqué. Il est important de se rappeler qu'il ne s'agit pour l'instant que d'un brevet. Apple dépose de nombreux brevets chaque année et tous ne se transforment pas en produits ou en fonctionnalités. Une chose est sûre, l'évolution du Mac est loin d'être terminée, malgré l'avènement des ordinateurs spatiaux initié par l' Apple Vision Pro . En attendant le futur MacBook Air M3, sachez que le MacBook Air M2 est actuellement en promotion !

Le brevet, publié par l' USPTO (Office américain des brevets et des marques) et repéré par Patently Apple , décrit des loquets magnétiques qui pourraient être couplés à l'aide d'un champ magnétique rotatif. Lorsque le champ magnétique est appliqué, il fait tourner le verrou magnétique pour le verrouiller ou le déverrouiller. Le brevet montre des aimants placés à l'extérieur du châssis d'un ordinateur portable, avec des aimants d'accompagnement positionnés sur les pourtours de l'écran de l'appareil. Les aimants utilisés dans les ordinateurs portables Mac modernes se séparent facilement, mais ce brevet prévoit un système différent qui nécessite le consentement explicite de l'utilisateur.

Alors que les Mac portables actuels utilisent déjà des aimants pour empêcher l'ouverture inopinée lors du transport par exemple, le brevet semble suggérer qu'Apple a travaillé sur un nouveau système de verrouillage plus poussé.

