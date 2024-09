Dan Riccio devrait bientôt quitter Apple pour prendre sa retraite

Encore un cadre qui devrait quitter le navire. Selon Mark Gurman de Bloomberg, l'ancien responsable de l'ingénierie matérielle d'Apple, Dan Riccio, a déclaré à ses collègues qu'il était "proche de la retraite" après plus de 25 ans passés au sein de l'entreprise. Son dernier fait d'arme devrait donc être le Vision Pro.

Le dernier projet de Riccio

En 2021, John Ternus succédait à Riccio en tant que vice-président senior de l'ingénierie matérielle d'Apple. Cette année-là, l'entreprise américaine expliquait que Dan Riccio prenait "un nouveau rôle en se concentrant sur un nouveau projet". C'était la fin du développement du casque de réalité mixte, sorti le mois dernier après plus de dix ans de travail.



Voici comment Apple a décrit Riccio lorsqu'elle a annoncé cette transition en 2021 :

Riccio a joué un rôle de premier plan dans la conception, le développement et l'ingénierie de presque tous les produits Apple. De la première génération d'iMac à la plus récente gamme d'iPhone 5G, en passant par les Macs basés sur M1 et les AirPods Max, Riccio a mis en place les équipes d'ingénierie matérielle et a renforcé la capacité d'Apple à innover sur de multiples nouvelles gammes de produits avec une qualité irréprochable. Après avoir rejoint Apple en 1998 en tant que responsable de l'équipe de conception de produits, M. Riccio est devenu vice-président de l'ingénierie matérielle de l'iPad en 2010 et, en 2012, il a rejoint l'équipe de direction en tant que responsable de l'ingénierie matérielle.

Voici ce que Riccio a déclaré dans ce communiqué de presse :

Travailler chez Apple a été l'opportunité d'une vie, passée à fabriquer les meilleurs produits du monde avec les personnes les plus talentueuses que l'on puisse imaginer. Après 23 ans passés à la tête de nos équipes de conception de produits ou d'ingénierie matérielle - avec en point d'orgue notre année produit la plus importante et la plus ambitieuse jamais réalisée - le moment est venu de changer d'équipe.

Une figure controversée

Notre confrère journaliste indique que M. Riccio est connu au sein d'Apple comme un "patron acharné et controversé". Il a rejoint l'entreprise en 1998 et a dirigé les équipes chargées du lancement de l'iPhone, de l'iPad et du Mac, ainsi que de Vision Pro et de la transition vers Apple Silicon.



Comme l'explique Gurman, il y a toutefois eu quelques embûches en cours de route :

Riccio est connu pour être un patron intransigeant et controversé au sein d'Apple, et les choses ne se sont pas toujours déroulées sans heurts. Il y a eu l'entrée incertaine de l'entreprise dans le secteur des haut-parleurs intelligents, un projet de téléviseur qui a échoué et, bien sûr, la voiture. Il y a également eu une période au cours de laquelle Apple a tenté de liquider le Mac au profit de l'iPad. Cela n'a manifestement pas fonctionné, mais le passage en 2020 d'Intel Corp. aux puces maison d'Apple - un effort que Riccio a contribué à diriger - a permis de redresser la barre. Après tout cela, la sortie du Vision Pro a été un moment décisif.

Si aucune date de sortie n'a été actée, la retraite de Riccio est imminente. Reste à savoir qui reprendra son rôle dans la supervision du groupe Vision Pro, qui est dirigé au quotidien par le vice-président Mike Rockwell.