Keanu Reeves devrait bientôt débarquer sur Apple TV+

Apple continue ses collaborations avec les acteurs les plus connus de notre époque. Après avoir signé avec Jason Momoa, Steve Carell, Chris Evans ou encore Samuel L. Jackson, une nouvelle star arrive prochainement sur Apple TV+, il s'agit de Keanu Reeves qui est en ce moment à l'affiche du film John Wick : Chapitre 4 au cinéma !

Keanu Reeves dans une production originale Apple, c'est bientôt !

Selon le média IndieWire, Apple TV+ aurait presque remporté la bataille pour obtenir les droits exclusifs du prochain film de Jonah Hill avec Keanu Reeves en acteur principal. Le film intitulé "Outcome" sera basé sur un scénario co-écrit par Ezra Woods. Peu d'informations été divulguées sur l'intrigue du film, mais on sait que l'histoire tournera autour d'une star hollywoodienne complètement brisée qui devra faire face à ses démons en plongeant dans les profondeurs sombres de son passé pour se racheter après qu'on lui ait extorqué un mystérieux clip vidéo de son passé.



Apple s'est littéralement battu à coup de plusieurs millions de dollars pour acquérir les droits de ce film, des indiscrétions révèlent que plusieurs services de streaming concurrents étaient également prêts à dépenser beaucoup d'argent pour obtenir ce film. L'entreprise semble convaincue qu'elle peut créer une forte attractivité autour d'Apple TV+ grâce à cette production originale qui devrait rapidement devenir populaire auprès du public, une fois disponible.

À noter tout de même que la transaction est en bonne voie, mais elle n'est pas encore finalisée à 100%. Certains détails restent à régler, notamment la présence de Keanu Reeves dans le film et l'acquisition des droits par Apple. Malgré cela, vu l'avantage que la société a pris dans la course, tout devrait se dérouler comme prévu.



Keanu Reeves est connu pour ses performances remarquables dans des films tels que "Matrix", "John Wick" et "Speed". L'acteur, qui a une base de fans très solide à travers le monde, pourrait aider à attirer un public plus large pour le film et donc pour Apple TV+.



Si cette production voit bien le jour, elle pourrait sortir en exclusivité sur le service de streaming d'Apple au cours de 2024 ou 2025 au plus tard. Inutile de s'attendre à une disponibilité pour cette année !