"WhatsApp est plus sécurisé qu'iMessage" : voici la nouvelle campagne publicitaire de Meta

Pour communiquer via iMessage, les utilisateurs d'iPhone n'ont pas besoin de télécharger d'application supplémentaire, tout se fait avec une permutation automatique SMS vers iMessage quand votre correspondant est lui aussi dans l'écosystème Apple. Sans surprise, cette approche est une catastrophe pour des concurrents comme WhatsApp et Signal qui ne peuvent pas proposer la même stratégie aux utilisateurs d'iPhone. Pour convaincre de nouvelles personnes à arrêter d'utiliser iMessage et passer sur WhatsApp, le groupe Meta lance une campagne de type comparatif avec la messagerie instantanée d'Apple !

WhatsApp plus sécurisé qu'iMessage, vraiment ?

Pour concurrencer iMessage d'Apple, Meta lance une nouvelle campagne publicitaire qui sera visible sur internet, mais aussi dans la rue et les transports en commun. La campagne publicitaire de Mark Zuckerberg s'en prend à Apple, affirmant que l'entreprise est hypocrite pour avoir promu le chiffrement de bout en bout pour iMessage, mais pas pour les SMS ordinaires. WhatsApp fournit lui un cryptage de bout en bout qui "fonctionne à la fois sur les iPhone et sur Android".



En effet, Meta joue sur le fait que les SMS ne transitent pas sur les serveurs d'Apple et donc le chiffrement de bout en bout n'est pas possible. À l'heure actuelle, la firme de Cupertino est dans l'incapacité d'apporter un cryptage de bout en bout quand les bulles échangées sont vertes. Chose que WhatsApp peut proposer, car les messages échangés passent systématiquement par ses serveurs, que ce soit d'iPhone à iPhone ou d'iPhone à un smartphone sous Android.

Dans un post publié sur Instagram, Mark Zuckerberg montre un avant-goût de ce que vous verrez bientôt quand vous irez au travail le matin, à la sortie du métro ou pendant votre navigation sur internet.

Pour marquer les esprits, Meta met en avant 3 bulles qu'on a l'habitude de voir en tant qu'utilisateur Apple :

La bulle verte des SMS dans l'application Messages

La bulle bleue des iMessage dans l'application Messages

La bulle vert clair de WhatsApp

Le message accompagné en dessous fait rapidement comprendre à la personne qui voit la publicité qu'elle trouvera un cryptage de bout en bout à coup sûr, exclusivement dans WhatsApp.



Dans la légende de la photo qu'il poste, Mark Zuckerberg explique :

WhatsApp est beaucoup plus privé et sécurisé qu'iMessage, avec un cryptage de bout en bout qui fonctionne à la fois sur les iPhone et les smartphones Android, y compris les chats de groupe. Avec WhatsApp, vous pouvez également configurer tous les nouveaux chats pour qu'ils disparaissent en appuyant sur un bouton. Et l'année dernière, nous avons également introduit des sauvegardes cryptées de bout en bout. Tout ce qu'iMessage n'a toujours pas.

À travers cette campagne publicitaire, Apple paie les conséquences de son refus d'adopter le protocole RCS que met en avant depuis très longtemps Google. Avec une prise en charge du RCS, les messages échangés passeraient à 100% par les serveurs d'Apple, ce qui permettrait de mieux concurrencer des applications comme WhatsApp et Signal.



À la question WhatsApp est-il plus sécurisé que les messages échangés dans l’app dédiée d'Apple ?

Sur ce coup-là, Mark Zuckerberg a raison, vous trouverez une meilleure protection sur WhatsApp, surtout si la personne avec qui vous discutez n'est pas encore dans le monde merveilleux de la pomme.

