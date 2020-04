Bomb Chicken : attention à ses oeufs (sortie iOS) !

Medhi Naitmazi

Le nouveau jeu du studio Nitrome est arrivé, il s'agit de Bomb Chicken. Un jeu d'action délirant avec une poule qui n'a rien à envier à Bomberman.



Regardez le trailer vidéo :

Bomb Chicken : un jeu de plateforme déjanté

Après avoir connu un joli succès sur PC, PS4 et Nintendo Switch, le jeu de Nitrome est de retour sur mobile. Le concept de Bomb Chicken est simple, et totalement délirant : vous jouez une poule à l'apparence ordinaire mais qui a une faculté unique, pondre des bombes... De quoi se défendre et même plus face à BFC, un fast-food spécialisé dans le poulet qui n'est pas du tout du goût de notre héroïne. Oui, vous aurez reconnu le parallèle avec la célèbre franchise KFC...



Mais ce n'est pas tout. Si les bombes peuvent faire des dégâts, elles servent aussi à grimper en les empilant. Oui, Bomb Chicken c'est aussi et surtout un jeu de plateforme qui vous donnera du fil à retordre !

Suite à un accident, une poule apparemment ordinaire se transforme en héroïne pondeuse de bombes. Explorez l'incroyable mécanique de la ponte de bombes dans ce jeu de plateforme et d'exploration explosif.

Voilà donc un nouveau jeu très intéressant sur iPhone et iPad. Et pour ceux qui se pose la question, il s'agit d'un jeu premium, sans pub ni in-app supplémentaire.



Télécharger le jeu Bomb Chicken à 5,49€