iOS 13.4, iPadOS 13.4 et de macOS 10.15.4 ne peuvent plus joindre en FaceTime certaines anciennes versions

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

William Teixeira

1

Tout, mais pas FaceTime. En cette période de crise sanitaire, l'utilisation des appels vidéos a explosé, essentiellement parce que les gens cherchent à rester en contact avec leurs proches. Depuis iOS 13.4 et macOS 10.15.4, certains utilisateurs se plaignent de ne plus pouvoir joindre des personnes qui sont sur un ancien produit Apple et donc avec une ancienne version.

Un bug qui arrive au mauvais moment

Les premiers messages sont apparus le lendemain de la disponibilité des nouvelles versions. Après plusieurs mois de bêtas consécutifs, on pensait qu'il n'y aurait aucun bug et que toutes les versions proposées seraient stables. Apple a cependant laissé passer un gros bug et qui est très gênant surtout dans ces circonstances de confinement à domicile...



Le forum de support d'Apple s'affole depuis plusieurs jours. Des centaines d'utilisateurs affirment ne plus pouvoir passer d'appels FaceTime audio et vidéo à destination des utilisateurs d'iPhone, d'iPad ou de Mac sur d'anciennes versions logicielles (inférieure à iOS 10). Pour l'iPhone, les utilisateurs ont remarqué que les appareils qui exécutent iOS 9.3.5 et iOS 9.3.6 sont les plus concernés par cette problématique.

Il n'y a pour l'instant aucune réponse officielle d'Apple concernant cette anomalie. D'après les autres retours, les appareils qui sont toujours sur iOS 13.3.1 ou macOS 10.15.3 peuvent continuer à joindre des personnes ayant un ancien modèle avec une ancienne version.

On ne pense pas que c'est un bridage volontaire de la firme de Cupertino, puisque celle-ci en aurait informé les utilisateurs et faire ça en pleine période de crise sanitaire ce n'est pas la mentalité d'Apple.

L'unique solution pour les personnes concernées reste de passer par des services tiers du type WhatsApp, Skype, Facebook Messenger...



En dehors de ce problème de connexion entre deux versions, il a aussi été remarqué que les conversations groupées entre plusieurs personnes sont d’une mauvaise qualité depuis le début du confinement. Des blocages d’images, des ralentissements de vidéo ou d’audio ainsi que des coupures sont fréquemment remarqué !

Probablement une forte sollicitation des serveurs d’Apple ou des réseaux des opérateurs...



Source