Oceanhorn 2 VR : la belle blague de Cornfox & Bros

Il y a 3 heures

Guillaume Gabriel

Réagir

Si vous suivez les articles jeux vidéo de notre blog, vous n'êtes pas sans savoir tout l'amour que je porte à la licence Oceanhorn qui, avec son premier opus, à réussi à se mettre au niveau d'un Zelda de l'époque avec de la modernité.



Le second jeu, récemment sorti en exclusivité sur Apple Arcade, suit la lignée en amenant un jeu complet avec une durée de vie conséquente et une belle difficulté en place.



De ce fait, nous suivons de près les mouvements de son éditeur, Cornfox & Bros, qui vient de publier, on imagine, un bien beau poisson d'avril : un trailer d'une version du jeu en réalité virtuelle.

Oceanhorn 2 se montre dans une version réalité virtuelle

Une vidéo diffusée sur leur chaîne Youtube dans le cadre de la célébration de l'anniversaire de leur 10 années d'existence :

Cela peut sembler un peu étrange, mais il y a exactement dix ans, notre entreprise a été officiellement fondée: les premiers jours se passaient dans notre "bureau" (une bibliothèque). Pour vous donner une idée de la façon dont nous travaillions, notre «référentiel» (l'emplacement central dans lequel les données de jeu sont stockées et gérées) était un disque dur externe.

Pour cadeau d'anniversaire, le studio dévoile ainsi une vidéo d'une version VR de leur second opus. Même si cela paraît alléchant, tout cela ressemble fort à un beau poisson d'avril !

Télécharger le jeu Oceanhorn 2