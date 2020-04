Bons plans iOS : Cultist Simulator, Rainmaker, Tayasui Calligraphy

Il y a 1 heure

Guillaume Gabriel

Réagir

Les bons plans iOS du jour : 6 applis gratuites, 1 jeux gratuits et 6 promos avec notamment Cultist Simulator, Rainmaker, Tayasui Calligraphy. L'occasion d'économiser 57,3€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

APPLICATIONS GRATUITES iOS :

Tayasui Blocks (App, iPhone / iPad, v3.1, 272 Mo, iOS 8.0, Tayasui.com) passe de 2,29 € à gratuit.



Un jeu pour construire les univers les plus fous mais aussi de les faire exploser à l'envi ! Les + : Pour les fans de Lego Vous pouvez partager vos plus belles constructions avec la communauté Blocks et vous amuser avec les meilleures créations du monde entier.



Tayasui Blocks vous permet de construire les univers les plus fous avec des sortes de LEGO mais aussi les faire exploser si l'envie vous en prend. Construire, jouer et détruire, c'est un peu le résumé de notre enfance.



Idéal pour les enfants, Tayasui Blocks peut aussi fasciner les plus âgés.



Les + : Gestion de la caméra

Mode selfie avec sa création

Partage avec la communauté Télécharger l'app gratuite Tayasui Blocks





Fudget Pro (App, iPhone / iPad, v1.8.6, 15 Mo, iOS 11.0, Danny Connell) passe de 4,49 € à gratuit.



Vous cherchez une application pour gérer votre budget, et mieux encore, pour le planifier ? Ne cherchez plus, Fudget Pro est l'application de référence pour cela.



Très simple à utiliser, vous aurez ainsi la possibilité de gérer votre argent facilement.



Les + : La version pro

D'excellentes notes Télécharger l'app gratuite Fudget Pro





Kiwake Alarm Clock (App, iPhone, v3.0.1, 60 Mo, iOS 12.0) passe de 7,99 € à gratuit.



Un réveil qui s'assure que vous vous réveillez bien le matin et enchainez vos routines en se basant sur vos différentes étapes clés : réveil, douche etc. Une vraie merveille pour ceux qui repoussent le réveil chaque jour.



Les + : Si vous êtes toujours tenté d'appuyer sur le bouton snooze ! Télécharger l'app gratuite Kiwake Alarm Clock





Plantes & Éclairement (App, iPhone, v1.1.2, 9 Mo, iOS 11.0, Studio Nano Ship, Inc.) passe de 1,09 € à gratuit.



Vous aimez avoir des plantes mais vous n'arrivez pas à les garder bien longtemps ? Saviez-vous que le manque de lumière est la deuxième cause de disparition de celles-ci ?



Avec l'application Plantes & Éclairement, fini les erreurs ! Elle vous dira si le placement est bon ou non !



Les + : Pratique ! Télécharger l'app gratuite Plantes & Éclairement





Instant Voice Translator Pro (App, iPhone / iPad, v1.9.2, 37 Mo, iOS 11.0, XHLIU) passe de 12,99 € à gratuit.



Un outil de traduction primé qui vous aide à briser les barrières linguistiques. Grâce à sa technologie dernier cri, il vous permet de parler n'importe quelle langue en quelques secondes.



Les + : Plus de 100 langues Télécharger l'app gratuite Instant Voice Translator Pro





Tayasui Calligraphy (App, iPhone / iPad, v1.4, 122 Mo, iOS 11.0, Tayasui.com) passe de 2,29 € à gratuit.



La plus belle app de calligraphie sur iOS.



Tracer des courbes harmonieuses et des lignes élégantes n’a jamais été aussi simple.



Avec toutes nos connaissances développées au cours des 8 dernières années sur Tayasui Sketches, nous avons réalisé les brosses et les plumes à encre les plus délicates et réalistes.



Plumes, brosses et gommes sont personnalisables très finement en inclinaison, texture et taille pour un rendu remarquable.



Le tout dans une interface minimaliste et très intuitive. Télécharger l'app gratuite Tayasui Calligraphy





JEUX GRATUITS iOS :

Rainmaker (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v3.0.3, 71 Mo, iOS 10.0, SweatyChair Pty. Ltd.) passe de 2,29 € à gratuit.



Rainmaker est un jeu de puzzle minimaliste qui suit l'histoire de Tian; un enfant partit à l'aventure pour découvrir ce qui cause la pluie.



Utilisez le mystérieux médaillon pour changer le corps de Tian en différents objets pour résoudre des énigmes.



Les + : Plus de 120 niveaux

Les graphismes Télécharger le jeu gratuit Rainmaker





PROMOS iOS :

Locks Quest (Jeu, Stratégie / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.11, 1,7 Go, iOS 10.0, HandyGames) passe de 7,99 € à 3,99 €.



Construisez vos défenses et affrontez la horde d'automates dans ce remake de nouvelle génération de Lock's Quest, le jeu pour console de 2008 acclamé par la critique ! Vous incarnez Lock, un garçon qui assiste à l'invasion de son village, déclenchant un conflit bien plus important entre les forces du Royaume et l'armée des Automates, menée par l'infâme seigneur Agonie.



Une histoire captivante s'ensuit au fil de 75 jours de combats à travers une dizaine de cartes uniques, à l'aide d'une collection de tourelles, pièges, et attaques spéciales. Découvrez le jeu tel qu'il a été imaginé, avec une bande son de haute qualité, de nouveaux portraits en haute résolution, et une jouabilité revue.

Télécharger Locks Quest à 3,99 €





This Is the Police 2 (Jeu, Stratégie / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.18, 1 Go, iOS 10.0, HandyGames) passe de 7,99 € à 3,99 €.



Interprétez la loi comme bon vous semble dans This Is the Police 2, la suite du mémorable This Is the Police. Intallez-vous dans le bureau du shérif, gérez vos policiers, enquêtez, interrogez, incarcérez, prenez des décisions difficiles et évitez de finir vous-même en prison ! Découvrez un jeu narratif mélangeant aventure, stratégie et combat tactique en tour par tour.



S'agit-il d'un jeu de simulation ? D'un jeu de gestion ? D'un jeu de combats tactiques ? D'un roman interactif ? D'un jeu d'énigmes ? C'est tout cela et bien plus encore !



Plongez dans une expérience narrative unique en son genre. Télécharger This Is the Police 2 à 3,99 €





911 Operator (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v3.06.05, 218 Mo, iOS 10.3, Games Operators) passe de 5,49 € à 1,09 €.



Dans 911 OPERATOR, tu deviens opérateur de la ligne d’urgence et tu dois réagir rapidement aux notifications entrantes. Ta tâche est non seulement de répondre au téléphone, mais aussi de donner une réponse adéquate à la situation: parfois, il suffit de donner des instructions de premiers soins, d'autres fois il est nécessaire de faire intervenir la police, les pompiers ou les services médicaux.



Rappelle-toi qu’à l’autre bout du fil, il y a peut-être le père d’une enfant mourante, un poseur de bombe imprévisible ou un simple farceur. Sauras-tu quoi faire avec chacun d'entre eux?



Les + : Prenant

Faites les bons choix Télécharger 911 Operator à 1,09 €





Kenshō (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.8, 320 Mo, iOS 9.0, FIFTYTWO) passe de 4,49 € à 1,09 €.



Débute ton voyage à travers un monde irréel où nature, temps et espace s'entremêlent.



De mystérieux évènements se produisent à l'intérieur d'une pièce en ruine. Différentes portes mènent à plusieurs univers composés de magnifiques paysages.



Associe des blocs et relève des défis aux effets visuels riches. Cette enigme addictive dévoilera des lieux à couper le souffle alliant forêts luxuriantes et mers tempêtueuses.



Les + : La bande-originale

Visuellement sublime Télécharger Kenshō à 1,09 €





Stardew Valley (Jeu, Simulation / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.4.5.145, 350 Mo, iOS 10.0, Chucklefish Limited) passe de 8,99 € à 5,49 €.

Stardew Valley est un jeu de type Harvest Moon qui consiste à gérer sa ferme sous divers angles qui vont vous tenir en haleine des heures durant. En effet, outre planter des cultures, les arroser puis les récolter, ou encore investir, le gameplay regorge de possibilités avec de l'artisanat, de l'aventure, des relations, de l'exploration, de la pêche, etc.



A chaque fois, on se pose la question de l'utilité de ses actions et de ce que cela peut nous apporter à tous les niveaux.



Les + : L'un des meilleurs jeux de 2018

Des mises à jour régulières

Un look rétro superbe Télécharger Stardew Valley à 5,49 €