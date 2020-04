L'iPhone pourra bientôt vous créer en 3D dans un format mini

Il y a 1 heure

Guillaume Gabriel

1

Avec la sortie de l'iPhone X, Apple a révolutionné la façon de déverrouiller son smartphone puisque celui-ci utilise désormais le module de la caméra avant pour scanner votre visage en 3D, et ainsi vous reconnaître.



Baptisée TrueDepth, la technologie incluse dans le système Face ID a fait grand bruit à son annonce, et les autres constructeurs n'ont jamais réellement réussi à atteindre le niveau de sécurité de cette dernière.



En se servant de la fonctionnalité, une université a réussi l'exploit de recréer un modèle 3D de la personne.

L’université Carnegie-Mellon fait de la 3D avec TrueDepth

Grâce à la technologie TrueDepth, le mode ralenti et une technique de localisation et cartographie simultanées (SLAM), l’université Carnegie-Mellon a réussi une modélisation 3D précise de modèles.



Une fois les points 3D en place, un IA prend la relève en lissant et en effectuant des dernières retouches pour rendre le visage réaliste. Un processus de 30 minutes qui permet de s'offrir un mini-clone de soi-même à condition d'avoir une imprimante 3D. Voici la vidéo :

Impressionnant !



