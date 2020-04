Les Apple Store US fermés au moins jusqu’en mai

Apple vient de confirmer le prolongement de la fermeture de ses magasins. Deirdre O’Brien, la vice-présidente d’Apple en charge des Apple Store, a indiqué à ses équipes que le Coronavirus entraîne un nouveau changement. Alors qu’on pensait que les boutiques de la pomme rouvriraient mi-avril, la VP parle de début mai.

Les Apple Store sont fermés depuis le 13 mars dans le monde et devaient réouvrir le 27 du même mois. Mais l’épidémie s’est largement étendue et frappe désormais fortement les américains.



Voici ce que Deirdre O’Brien a dit dans son mémoire :

Je veux d'abord partager une mise à jour sur la réponse COVID-19 d'Apple ici aux États-Unis. Pour le moment, nous prévoyons que des modalités de travail flexibles resteront en place pour tous les bureaux et que tous les magasins de détail resteront fermés jusqu'au début mai. Nous continuons de surveiller quotidiennement les conditions locales de chaque établissement Apple et nous prendrons nos décisions de réouverture sur la base d'examens approfondis et réfléchis et des dernières directives des gouvernements locaux et des experts en santé publique.