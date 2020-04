Le streaming musical en hausse de 32% en 2019, Spotify toujours en tête

Il y a 19 min (Màj il y a 2 min)

Julien Russo

Réagir

Comme d'habitude, le marché du streaming mondial est en pleine expansion à chaque nouveau trimestre. Le bilan de 2019 aura été concluant, puisqu'il a augmenté de 32% par rapport à l'année précédente. Un service s'en sort toujours mieux que les autres et ne semble jamais se fatiguer face à la concurrence, il s'agit de Spotify qui a décidé de garder sa place de leader à tout prix !

350 millions d'abonnements supplémentaires

Que ça soit Deezer, Apple Music, Spotify, Tidal... Tous les services profitent au maximum de l'explosion des nouveaux abonnements. En effet, sur la totalité de l'année 2019 il y a eu 350 millions de nouveaux utilisateurs à s'inscrire sur des plateformes de streaming d'après Counterpoint Research.



Le service qui s'en sort le mieux est Spotify qui reste en tête année après année. L'entreprise capte 31% des recettes totales et 35% des abonnements payants. Un succès mérité grâce à sa capacité d'innover et de se renouveler. On le voit en permanence, il n'y a pas une semaine sans qu'on voit passer une nouveauté Spotify dans l'actualité.

La dernière en date concerne le lancement de son application réservé aux enfants.

En seconde position c'est le service de streaming d'Apple. On ne va pas parler d'une "grande distance", mais la firme californienne n'est pas près de doubler le "king du streaming" si elle continue à ce rythme. Apple récupère 24% des revenus totaux de l'industrie et 19% sur les abonnements payants.

Un point quand même rassurant pour Apple Music, c'est que le service d'Apple continue à attirer les utilisateurs, puisque les nouveaux abonnés ont augmenté de +36% par rapport à 2018.

L'autre service qui s'en sort plutôt bien, c'est Amazon Music (qui est en promotion en ce moment). La plateforme de streaming récupère 15% des abonnements payants face à tous ses concurrents. On notera qu'Amazon Music fait mieux que YouTube Music et la catégorie "Autres" qui concernent Deezer, Tidal...



Dans les chiffres supplémentaires du rapport d'analyse, il est notifié que plus de 80% des revenus proviennent des abonnements payants, les 20% restants proviennent des abonnements avec publicités intégrés.

Même si Apple sait que ce type d'abonnement gratuit pourrait l'aider à double Spotify, le géant californien a toujours refusé de proposer autre chose que des abonnements payants après la période d'essai.