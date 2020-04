Hearthstone : la nouvelle classe Chasseur de démons disponible gratuitement

Pour la première fois de son histoire, et donc depuis 2014, le jeu Hearthstone (v17.0.44222, 2 Go, iOS 9.0) ajoute une nouvelle classe de personnage.



Dans le cadre de la nouvelle mise à jour Cendres de l'outreterre, les développeurs font l'ajout de Illidan Hurlorage, l'emblématique chasseur de démons.



Pour l'occasion, les nombreux joueurs peuvent le débloquer gratuitement et ainsi profiter d'une nouvelle approche stratégique.

En effet, le prologue du chasseur de démons est disponible dès aujourd'hui avec quatre missions solo scénarisées permettant de comprendre comment Illidan Hurlorage est devenu chasseur de démons tout en retraçant ses origines.



Grâce à ses premiers combats, les joueurs pourront ainsi découvrir le style de jeu de cette nouvelle classe, mais également débloquer du contenu :

Accès à la classe du chasseur de démons

Accès au héros Illidan

Trente cartes gratuites

Dix cartes de base du chasseur de démons

Ensemble de vingt cartes de départ du chasseur de démons

Deck de départ du chasseurs de démons, à condition que les joueurs aient un emplacement de libre

Le chasseur de démons sera officiellement accessible le 7 avril, jour de la sortie de la nouvelle extension des Cendres de l’Outreterre.

