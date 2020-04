Dolby On : l’app gratuite pour améliorer musiques et vidéos

Il y a 2 heures (Màj il y a 4 min)

Medhi Naitmazi

Dolby On est une nouvelle app qui vient de débarquer sur iOS et Android et qui possède de sérieux arguments. Réalisée par Dolby Laboratories, c’est la seule application gratuite qui utilise la technologie brevetée Dolby pour améliorer le son de vos morceaux et de vos vidéos sans effort.



Si vous cherchiez un outil pratique, puissant et gratuit, le voici.

Dolby On : un studio d’enregistrement sur iPhone et Android

Alors que les smartphones modernes sont capables de remplacer des caméras professionnelles (dans certains cas), il n’en va pas de même pour la partie captation sonore. Si les micros des derniers iPhone 11 ont été largement améliorés, ils ne sont pas encore au niveau de ce que peut faire un appareil professionnel bien plus imposant. Mais la magie des algorithmes qui aident grandement les objectifs photo de nos téléphones peut également améliorer la partie son.



C’est la mission de Dolby On qui veut laisser de côté les studios d’enregistrement avec leurs logiciels professionnels et leur matériel audio de qualité. A la différence d’un Garageband, l’application Dolby On se concentre sur les captations live. Et en plus de sublimer le son en temps réel, l’app permet le partage en direct de vidéos musicales sur Twitch.



Mais alors quel avantage par rapport aux nombreuses apps existantes ? Dolby On, en plus d’être entièrement gratuite, ajuste automatiquement vos pistes audio grâce à l’intelligence artificielle. Dolby On agit ainsi sur l’égaliseur, la compression, la réduction de bruit, la spatialisation du son et autre normalisation afin de transformer une piste audio depuis le microphone d’un smartphone en un enregistrement bien plus qualitatif. Sans oublier bien sûr les options basiques comme la sélection de la portion à conserver ou les effets de fade in ou fade out. Cela s’adresse donc aux influencers sur Snapchat, Instagram et autre Facebook, mais aussi aux podcasters et aux musiciens. En effet, tout cela se fait sans perte de qualité (lossless).



Apres chaque enregistrement, vous pourrez accéder à un lecteur pour réécouter et surtout appliquer différents ajustements prédéfinis qui auront un véritable impact sur le rendu final.



Si la partie tout automatisée vous effraye, sachez Dolby propose tout de même des styles pour s’adapter à l’ambiance voulue.



Enfin, l’appli a aussi été pensée pour les malvoyants avec un support complet de VoiceOver qui permet à tout le monde de l’utiliser.



Écoutez quelques exemples dans cette vidéo qui vont vous faire comprendre ce que peut faire Dolby On pour toutes vos créations :

Qui fonce télécharger cette application que vous découvrez avant tout le monde ? Si vous avez un Android c’est à télécharger sur le Play Store.





Notre avis sur "Dolby On"

La note 5 / 5

