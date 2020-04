Apple adapte son app Plans en pleine période de Covid-19

Apple a compris une chose, en période de pandémie, nos besoins et nos habitudes ne sont plus les mêmes qu'en temps normal. La firme de Cupertino a décidé d'adapter son application "Apple Pans" en conséquence. L'objectif est de mettre en avant 3 services : la livraison de nourriture, les hôpitaux et les pharmacies.

Un ajustement de dernière minute

Il y a aujourd'hui des millions d'utilisateurs quotidiens sur l'application Apple Plans. Sur cette tonne d'utilisateurs, il peut y en avoir qui souhaitent trouver un restaurant qui propose la livraison de repas à domicile ou trouver un hôpital de façon urgente !

Le site allemand iPhone Ticker a remarqué plusieurs changements au sein de l'application "Plans". La firme de Cupertino a modifié en profondeur l'ordre des catégories.

Il était mis en tête de liste il y a quelques mois les stations-service ou encore les banques et distributeurs. Désormais, Apple privilégie tout ce qui concerne l'alimentation et le médical.

La modification a été effectuée dans tous les pays où Plans est disponible.

En France, vous pouvez remarqué que les catégories prioritaires sont Supermarchés, Épiceries, Livraison aliments, Pharmacie et Hôpitaux. Des catégories qui sont toutes concernées par les motifs qu'on peut retrouver sur l'attestation de déplacement dérogatoire.

Apple vient de reprendre l'idée déjà exploitée par Google Maps, de virer les catégories peu importantes pour mettre en première les catégories indispensables en cette période de crise sanitaire.

Il reste encore deux choses à Apple Plans pour rejoindre le niveau de Google Maps : les messages de prévention pour le Covid-19 et la signalisation des commerçants fermés exceptionnellement suite au virus.