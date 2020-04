iPhone XS et XR : les antennes MIMO dans le viseur de la justice

Apple est une nouvelle fois au coeur d'une plainte en recours collectif, qui ne ralentissent pas malgré l'atmosphère actuelle qui prend le monde par la gorge.



Cette fois-ci, c'est l'iPhone XS et l'iPhone XR qui sont pointés du doigt, et plus particulièrement leur antenne MIMO qui semble poser problème.



La cause ? Une incompréhension autour du composant, mais également de ses performances...

L'antenne MIMO des iPhone XS et XR devant la justice

Une nouvelle plainte collective a eu lieu du côté de la justice américaine, et celle-ci concerne Apple et ses iPhone XS et XR. Les consommateurs estiment avoir été trompés sur les performances des antennes MIMO à l'intérieur de ces derniers, indiquant que la différence entre les technologies d’antennes MIMO 2×2 (2 antennes en émission et en réception) et MIMO 4×4 (4 antennes en émission et en réception) ne sont pas claires.



Ainsi, le fait que l'antenne 4x4 capte mieux les signaux faibles n'est pas mis en avant par la Pomme dans ses caractéristiques commerciales, ce qui semble être problématique, d'autant plus qu'il est noté que la plainte concerne également l'antenne MIMO 2×2 des iPhone XR qui ne serait pas fiable.



C'est donc parti pour plusieurs années de lutte, sauf si un accord est trouvé...



