Pixelmator Photo 1.2 gère Split View et les trackpad sur iPad

Il y a 1 heure

Alban Martin

Pixelmator Photo vient d'arriver en version 1.2 sur App Store. La mise à jour apporte un grand nombre de nouveautés attendues sur les tablettes d'Apple avec notamment Split View qui permet d'utiliser l'app sur une partie de l'écran, ainsi que le support des trackpad et souris inclus dans iPadOS 13.4.



Voilà qui fait donc suite à la nouvelle mouture Magenta de Pixelmator sur Mac de la semaine dernière.

Pixelmator Photo passe à iPadOS 13.4

La plupart des applications iPadOS fonctionnent directement avec le curseur lorsqu'on connecte une souris ou un trackpad à l'iPad. Cependant, les développeurs peuvent faire un effort supplémentaire pour affiner l'expérience et c'est ce qu'ont fait ceux de Pixelmator Photo.



Ainsi, le curseur s'adapte ici selon les outils sélectionner pour donner encore plus de confort à l'utilisateur qui peut voir qu'il a un pinceau, une gomme ou autre. L'application affiche également des indicateurs de flèche lors de l'utilisation du curseur avec l'outil Recadrage. Comme la plupart des applications d'édition d'image, Pixelmator Photo bénéficie également l'accès à des méthodes de saisie précises comme le stylet Apple Pencil ou un dispositif de pointage. Bref, là voilà encore plus complète que jamais avec d'autres évolutions comme la possibilité de copier des styles facilement entre deux images pour uniformiser une galerie par exemple.



Voici toutes les nouveautés de Pixelmator Photo 1.2 sur iPad :

Support des Magic Keyboard, trackpad, et souris

Support de Split View

Application du style d'une photo à une autre avec le machine learning de ML Match Colors.

Nouveau contrôle de l'intensité des couleurs

Ajout d'une collection de réglages récents (pour appliquer plus vite vos plus fréquents)

Nouvelle fonction de copie d'ajustements entre deux photos

Partage d'image directement depuis le navigateur de photos.

