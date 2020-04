iPhone 12 : rendu 3D avec la petite encoche et le LIDAR

Medhi Naitmazi

Souvenez-vous il y a quelques jours, nous confirmions que les futurs iPhone 12 et iPhone 12 Pro auraient un capteur LIDAR ainsi qu'une encoche réduite. Enfin.



Après avoir aperçu des images stylisées à destination d'un éventuel tutoriel, voilà des rendus 3D qui permettent de bien visualiser les nouveautés de l'iPhone 2020 qui est aussi et surtout attendu pour sa compatibilité 5G, son écran 120 Hz et son nouveau design plus carré.

Un concept proche de la réalité pour l'iPhone 12 Pro ?

EverythingApplePro a publié une vidéo et plusieurs tweets pour corroborer les trouvailles de @Choco_bit qui avait épaté la galerie en début de semaine. Selon le célèbre YouTuber, la fuite est véridique et les iPhone 12 Pro auront bien un LIDAR en plus des trois capteurs photos pour améliorer l'expérience en AR. De plus, l'encoche sur la face avant sera réduite d'au moins 30% en largeur.



Un résultat qui est mis en valeur dans un concept 3D assez réussi et qui rappellera certainement les belles heures de l'iPhone 4 aux plus nostalgiques d'entre nous. Évidemment, les différences entre l'iPhone 4 et l'iPhone 12 seront nombreuses, et on imagine qu'Apple en garde sous le coude.



Espérons que tout soit toujours prévu pour septembre car, cette année, ce ne sont pas les informations sur le produit qui manque (encore une fois), mais plutôt la date de sortie qui est incertaine.



Voici les images de l'iPhone 12 Pro qui semble être de plus en plus concret :



