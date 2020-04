Bon plan : 3 produits Anker avec de gros codes promo

Julien Russo

Lecteurs d'iPhoneSoft, Anker a décidé de vous faire plaisir ! En effet la marque nous a envoyé aujourd'hui un mail avec plusieurs codes promo sur trois de ses produits les plus tendances du moment. On retrouve un mini-projecteur WiFi et deux aspirateurs robots haut de gamme. Chacun des codes promo communiqués ci-dessous sont valables jusqu'au 11 avril et 18 avril pour les deux robots aspirateurs.

Anker Nebula Capsule Max

Vous avez envie d'investir dans un vidéo projecteur, mais vous n'avez pas forcément la place dans votre salon ou votre chambre ? Anker a la solution !

La marque propose un mini-projecteur de la taille d'une cannette de soda...

Même s'il est petit, cela ne l'empêche pas d'afficher des performances plus que correctes pour cette taille.

Vous pourrez bénéficier de la technologie de pointe DLP qui s'engage à projeter des images particulièrement vives (jusqu'à 720p) et lumineuses (jusqu'à 200 lumens ANSI). La taille de l'écran va jusqu'à 100 pouces maximum.

Anker l'assure, la clarté est instantanée et tient sur la durée de l'utilisation ! Lors du démarrage, il faudra moins d'une seconde pour que l'affichage projeté sur le mur soit clair et de qualité. Un détail qui a son importance, puisque la majorité des mini projecteurs prennent beaucoup de temps au démarrage.

L'Anker Nebula Capsule Max a son système. Il s'agit d'Android !

Vous retrouverez un "espace connecté" avec des applications du type Netflix, YouTube, Amazon Prime Vidéo... (et peut-être Disney+).

Anker précise qu'il n'est pas nécessaire de connecter son smartphone, tout est géré par le mini-projecteur qui se connecte au WiFi !

La hauteur est de seulement 14,98 cm, il a un diamètre de 7,9 cm et un poids de 737 g.

Compatible HDMI 1.4, il possède également un USB Type-A pour des lecteurs Flash USB.

Directement sur l'enceinte vous retrouvez aussi des boutons physiques et tactiles comme pour gérer le volume et Anker fournit également une petite télécommande. Que demander de plus ? Le grand luxe !



Jusqu'au 11 avril, l'Anker Nebula Capsule Max est proposé au tarif de 399,99€ au lieu de 499,99€. Quand vous passez votre commande, il suffit d'ajouter le code suivant : GVMOPOH4

eufy Robot aspirateur RoboVac 11 Slim

On ne présente plus la marque eufy by Anker !

Connu principalement pour l'extraordinaire qualité de ses caméras, eufy propose également des aspirateurs haut de gamme.

Le Robot aspirateur RoboVac 11 Slim est l'un des aspirateurs les plus fins et les moins épais sur le marché, il fait seulement 72mm de haut. Cela lui permet de passer d'une facilité déconcertante sous les meubles ou sous les lits.

Il a une puissance d'aspiration renforcée de 1300 Pa avec une fonction silencieuse, idéal pour le lancer tôt le matin ou tard le soir sans déranger les voisins !



Doté de la technologie BoostIQ il sait quand augmenter sa puissance d'aspiration. Anker a intégré un système de détection d'endroit très sale. Dès que le robot détecte qu'il y a besoin d'aspirer plus ici qu'ailleurs, il active cette technologie. Cela permet d'assurer un nettoyage plus optimisé.



Autre avantage, c'est son autonomie ! Pourquoi se prendre la tête avec un aspirateur qui doit interrompre son nettoyage pour aller se recharger et reprendre où il s'est arrêté ? Avec le RoboVac 11 Slim, c'est 100 minutes de nettoyage non-stop. Une promesse de la marque !

Il est muni d'un détecteur anti-chute et de capteurs infrarouges pour détecter les obstacles et faire attention à votre mobilier.

Comme la majorité des aspirateurs vendus sur le marché, quand il a fini le nettoyage, il va se recharger sur sa base tout seul, comme un grand !



Jusqu'au 18 avril, l'eufy Robot aspirateur RoboVac 11 Slim est proposé au tarif de 145,99€ au lieu de 179,99€. Quand vous passez commande, il suffit d'ajouter le code suivant : Y2COGVSA

eufy RoboVac 15C MAX

Et le petit dernier pour la fin, il s'agit de l'eufy RoboVac 15C MAX. Là on passe au niveau supérieur avec un robot aspirateur plus coûteux, mais nettement plus performant !

La Version "MAX" boost ses caractéristiques au maximum. En effet, le robot est capable d'aspirer à 2000 Pa avec la promesse de rester silencieux. À prendre en compte qu'il sera légèrement plus bruyant que le modèle ci-dessus.

Il possède également la technologique BoostIQ qui pour rappel permet d'augmenter la puissance d'aspiration quand le robot en déduit que c'est nécessaire.

Il est compatible avec une application iOS et Android grâce à l'intégration du WiFi. Celle-ci s'appelle "EufyHome" et elle vous permettra de gérer la planification des horaires de nettoyage, de mettre à jour votre robot pour qu'il installe des correctifs afin d'éliminer les petits bugs s'il y en a, mais aussi de gérer le nettoyage souhaité.

Au total, le robot possède 10 capteurs infrarouges pour gérer sa navigation et nettoyer au mieux possible votre environnement. Il possède également un capteur anti-chute au cas où vous avez un étage à votre domicile.



Jusqu'au 18 avril, l'eufy RoboVac 15C MAX est proposé au tarif de 189,99€ au lieu de 249,99€. Quand vous passez commande, il vous suffit d'ajouter le code suivant : JAX2NLD3