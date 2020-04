Le jailbreak iOS 13.4.1 est disponible avec Checkra1n 0.10.1

L'outil de jailbreak Checkra1n qui exploite la faille matérielle Checkm8 vient d'être mis à jour en version 0.10.1 avec la compatibilité officielle des dernières versions comme iOS 13.4 et iOS 13.4.1 sortie hier.



Si iOS 13.4 était déjà supportée, c’était en bêta. Outre le support étendu, l’outil gagne grandement en rapidité d’après le développeur

Jamie Bishop.

hello again 👋 @checkra1n beta 0.10.1 is now available! It includes support for iOS 13.4 and 13.4.1, introduces KPF v2 for super-fast boots and other bug fixes and general improvements.



Get it at https://t.co/fZ7RzWEWmR!