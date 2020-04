Avira : L'antivirus vient d'être racheté par Investcorp Technology

C'est une page qui se tourne pour Avira et sa grande équipe de sécurité. En effet, le célèbre antivirus qui a plus de 30 ans de présence sur le marché de la cybersécurité a annoncé via un communiqué de presse son rachat par Investcorp Technology Partners. C'est avec une larme à l'oeil que Tjark Auerbach le fondateur annonce donner la main à une société qui d'après lui partage complètement les valeurs d'Avira.

Aucun prix de rachat n'a été communiqué

Si la nouvelle informe du rachat d'Avira avec une poursuite de son activité dans le secteur des antivirus, le montant de la transaction lui reste pour l'instant confidentiel. Grâce à une version payante proposant de multiples fonctionnalités, Avira avait réussi à toucher un grand nombre d’utilisateurs à travers le monde. Depuis sa création en 1986, jamais l'entreprise n'avait eu besoin de levées de fonds pour donner un coup de pouce à sa croissance.

Pour justifier son choix, le fondateur d'Avira a expliqué : « Avec Investcorp, j’ai un partenaire d’investissement qui partage mes valeurs et soutiendra la stratégie de l’équipe de direction pour continuer à protéger les gens pendant de nombreuses années à venir. »

Cette opération inédite dans l'histoire de l'antivirus va permettre à Avira d'étendre son activité dans de nouveaux pays et acquérir de nouveaux clients.

Basé en Allemagne avec des bureaux aux États-Unis et en Asie, Avira revendique aujourd'hui plus de 500 millions terminaux dans le monde qui ont installé son antivirus, que ça soit la version gratuite ou payante.

Investcorp n'en est pas à son premier rachat, puisque la firme a déjà racheté Sophos, CoreSec, iT-Cube, SecureLink, OpSec, Impero, CSID, Nebulas, Optiv, et Ultimaco.

Le directeur général et responsable de la division Private Equity chez Investcorp a déclaré dans un communiqué : « Nous sommes ravis d’annoncer un autre ajout de haute qualité à notre portefeuille de partenaires technologiques. Avira représente une opportunité très intéressante pour investir dans une entreprise de cybersécurité ».



