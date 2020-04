On peut se connecter au réseau 5G de Free Mobile (débit de 1 Gb/s)

Il y a 3 heures

Alban Martin

Même si tout est au ralenti avec la pandémie de Coronavirus, les opérateurs mobiles se préparent au lancement de la 5G en France. Et le réseau de Free Mobile peut déjà accueillir les modèles compatibles ! Oui, même si le planning a été décalé à cause de la crise sanitaire, l'opérateur libre semble rester dans les clous et continue ses tests sur un nouveau réseau nommé 208.35.

Un débit de 1 Gb/s mesuré chez Free Mobile

Pour ceux qui ne le savent pas, les réseaux mobiles sont identifiables grâce à deux codes : le MCC et le MNC. Si le MCC ne change pas car il identifie le pays (France = 208), en revanche le MNC est propre à chaque opérateur. Et la plupart en possède deux : un pour le réseau principal et un autre pour les zones blanches.



Ainsi, Free Mobile émet sous le code opérateur 208-15 et en 208-16, et un coup de scan des réseaux alentours permet de savoir si l'opérateur est présent. Un utilisateur de Twitter a pu se connecter au réseau 208-35 avec un Huawei Mate 20 X 5G. Résultat, le débit en téléchargement atteint les 1 Gb/s avec 31 ms de latence. La 5G peut mieux faire mais il s'agit de la bande 3,5 GHz, en attendant les porteuses 5G qui seront utilisées pour réduire la latence et augmenter les débits.



Un chiffre qu'il faut comparer à Orange qui teste depuis un an son réseau et dont certains utilisateurs ont partagé des résultats entre 400 et 1,3 Gbits selon les zones (après avoir annoncé des pointes à 15 Gbits). En ascendant (upload), les chiffres descendent à 20 - 90 Mbits.



En attendant d'en savoir où sont SFR et Bouygues sur la 5G, nous savons que les forfaits seront plus chers et que l'attribution principale des fréquences a été faite par le régulateur des télécoms. Mais la seconde attribution a du être stoppée par l’Arcep à cause de la crise.



