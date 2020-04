Twitter : Difficile de gérer les fakes news sur le Covid-19

Il y a plus de deux semaines, Twitter nous révélait les mesures prises pour lutter contre les fake news qui visent le Covid-19. Ce qui fait particulièrement peur au réseau social ce sont les "traitements miracles" qui permettent de guérir en cas de contamination. Bien évidemment c'est faux et cela peut mettre en danger votre santé.

La modération sur Twitter ce n'est pas encore ça...

Selon une étude publiée par les chercheurs de l'Université d'Oxford, les récentes décisions prises par Twitter pour améliorer sa modération contre la désinformation seraient efficaces, mais pas autant qu'espérées ! Nous avons pu voir récemment une multitude de tweets être supprimés qui étaient retweeté et liké par plusieurs dizaines de milliers de comptes différents. Ça a par exemple été le cas d'un tweet de Jair Bolsonaro le présent du Brésil, qui a été furieux que l'équipe de modération de Twitter se permette de supprimer un tweet sur son compte.



L'étude a vérifié la fiabilité du système de modération de Twitter pendant trois mois. Pour procéder à cela, les chercheurs ont pris 225 informations erronées sur le Covid-19. Il y avait des remèdes miracles, comment se protéger quand on sort de chez soi, le réseau 5G qui est responsable de la pandémie, le virus qui sortirait des laboratoires chinois qui avaient pour objectif de faire tomber l'économie mondiale... Des histoires délirantes qui malheureusement font beaucoup de dégâts !



La deuxième étape a été de repérer les moyens de communication où les 225 informations circulent le plus. Il a été révélé que 88% des histoires se relaient sur les réseaux sociaux, quand il y en a 9% sur les chaines de télévision et 7% sur les sites internet.

L'étude s'est en suite intéressée aux plateformes qui ont le plus de "fake news". Sur YouTube et Facebook, il a été recensé 24% de publications/vidéos incluant l'une de ces 225 fausses informations. Ce qui prouve que les équipes de modération de Facebook et de la filiale de Google se débrouillent plutôt bien et sont réactives. Même si le résultat pourrait être mieux...



La catastrophe est du côté de Twitter ! Il a été révélé que 59% des 225 fake news étaient présentes. Le réseau social de Jack Dorsey rencontre un gros problème d'efficacité quand il s'agit de supprimer les tweets véhiculant de mauvaises informations.

Le problème c'est que chaque minute qui passe, ce sont de nouveaux utilisateurs qui lisent cette fausse information suite à un retweet ou un like d'une personne suivi.

Cette étude a couvert la totalité du premier trimestre 2020.

