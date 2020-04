Apple va afficher dans Plans les lieux où se faire tester pour le Covid-19

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

William Teixeira

Réagir

Bonne nouvelle pour les utilisateurs d'Apple Plans. La firme de Cupertino travaille en ce moment au recensement des établissements de santé qui permettent un test du Covid-19. Sur une page web disponible, Apple propose de s'enregistrer en tant que centre pouvant proposer un dépistage. Une fois que la liste sera bien complète, Apple va intégrer toutes les informations obtenues dans son application de cartographie.

Un moyen simple et rapide pour se faire tester

En période de crise sanitaire, il faut éviter le plus possible les déplacements. Pour aider ses utilisateurs, Apple va prochainement proposer la possibilité de retrouver des centres ou des drives qui peuvent vous proposer un test pour vérifier si vous êtes infecté par le Covid-19.

Les informations viendront directement des établissements qui se seront au préalable inscrits pour figurer dans Apple Plans.

Vous pourrez bientôt en quelques secondes avoir l'information d'une structure à proximité de votre position. Sur Apple Plans, vous aurez cette étoile sur un fond rouge, il s'agit du symbole "COVID-19 Testing Site".

L'avantage d'une telle intégration dans Apple Plans est que les informations vont être accessibles pour tous les utilisateurs d'iOS, d'iPadOS et de macOS. De plus, on imagine qu'en demandant à Siri, il sera aussi possible d'obtenir un itinéraire (ce qui rend aussi éligible un HomePod).

Les centres qui déposeront une candidature devront également apporter quelques précisions comme la nécessité de prendre un rendez-vous ou de passer à l'improviste sur les horaires d'ouvertures.



Pour rappel, Apple lutte contre la propagation du Covid-19 depuis plusieurs semaines. La firme californienne a contribué à l'achat de millions de masques qu'elle distribue aux pays qui en ont le plus besoin et la firme a également annoncé une collaboration avec son concurrent Google, pour prévenir plus facilement une personne qui aurait été en contact avec quelqu'un infectée au Covid-19.