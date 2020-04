Bons plans iOS : Severed, YepNoteS, SARKWO

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Severed, YepNoteS, SARKWO. L'occasion d'économiser 34,7€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

APPLICATIONS GRATUITES iOS :

PlantFinder (App, iPhone / iPad, v1.0.2, 218 Mo, iOS 9.0, Nguyen Dong) passe de 2,29 € à gratuit.



L'identification des plantes facilitée! PlantFinder est votre guide dans la flore complexe mais fascinante de notre planète. Téléchargez une photo, obtenez la correspondance et découvrez en un instant la plante qui vous a intéressé.



Vous avez besoin d’aide pour l’identification des plantes, mais vous n’allez pas chercher les réponses? Essayez "PlantFinder"! Avec une base de données de plus de 250 000 plantes individuelles, nous pouvons vous orienter dans la bonne direction.



Les + : Ajoutez vos favoris

Rappels d'arrosage Télécharger l'app gratuite PlantFinder





YepNoteS (App, iPhone / iPad, v2.2.6, 18 Mo, iOS 12.2, Karim Angama) passe de 2,29 € à gratuit.



YepNotes est le moyen le plus simple et intuitif d’effectuer des rappels et prendre des notes.



Vous pouvez gérer vos notes à partir de votre Apple Watch. Créez des groupes de notes ou des notes en dictant votre message directement à votre montre. Ajoutez des rappels facilement afin d'y être notifié. Vous pouvez aussi supprimer des notes ou y ajouter des marqueurs de couleur afin de donner une importance à vos notes.



Les + : Une nouvelle façon de prendre des notes Télécharger l'app gratuite YepNoteS





Coloresque (App, iPhone / iPad, v2020.02, 23 Mo, iOS 9.0, Michael Christely) passe de 2,29 € à gratuit.



Coloresque est un outil indispensable pour tous ceux qui travaillent avec des couleurs.



C'est un outil simple mais puissant pour l'inspiration, la création, l'identification et la modification des couleurs.



Les + : Le compagnon parfait des graphistes Télécharger l'app gratuite Coloresque





JEUX GRATUITS iOS :

Mystery of Fortune 2 (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.057, 99 Mo, iOS 8.0, Dotomchi Games Inc.) passe de 3,49 € à gratuit.



Mystery of Fortune 2 est le 8ème épisode de la saga Fortune Chronicle, un S-RPG en temps réel qui apporte quelques nouveautés.



Un nouveau système macro permet de mieux gérer les combats et sa stratégie. De même, on peut changer un personnage de classe et ainsi acquérir plus de talents et diversifier ses coups par la suite.



Enfin, il y a 85 donjons et 14 pays à découvrir dans ce RPG / action temps réel très proche de FF Tactics.



Les + : Très bonne durée de vie

Joliment réalisé Télécharger le jeu gratuit Mystery of Fortune 2





Cardinal Land (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.4.2, 43 Mo, iOS 7.0, Petro Shmigelskyi) passe de 3,49 € à gratuit.



Un jeu de puzzle dans lequel vous avez 30 secondes pour recréer l'animal à partir des différentes pièces de couleur. Plus de 80 animaux sont représentés dans ce casse-tête pas si simple mais qui se classerait plutôt dans l'art que les jeux vidéos.



Les + : On apprend sur les animaux

Un partage de votre création sur votre Apple Watch (en watch face) Télécharger le jeu gratuit Cardinal Land





btw (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3.1, 22 Mo, iOS 10.0, Alexandr Kozlov) passe de 1,09 € à gratuit.



btw vous demande de trouver le seul vrai chemin vers la sortie. Des cercles noirs et blancs sont stratégiquement placés parmi les champs carrés.



C'est à vous de changer la lumière et de guider la ligne à travers chaque cercle avant d'atteindre la sortie. Si vous vous reculez dans un coin, vous pouvez réinitialiser et réessayer.



Les + : 88 niveaux Télécharger le jeu gratuit btw





SARKWO (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3, 105 Mo, iOS 9.0, Kishor Berde) passe de 1,09 € à gratuit.



SARKWO est un jeu de puzzle coulissant relaxant et sans stress. Faites glisser pour déplacer les billes colorées le long des rails et dans leurs objectifs correspondants.



Toutes les billes à l'écran se déplacent en même temps, vous devrez donc utiliser les coins et autres billes pour atteindre votre objectif.



SARKWO est exempt de minuteries et de compteurs de mouvements, vous permettant de profiter des puzzles à votre rythme.



Les + : Parfait pour se détendre Télécharger le jeu gratuit SARKWO





PROMOS iOS :

Gunslugs (Jeu, Action, iPhone / iPad, v3.1.3, 68 Mo, iOS 7.0, Pascal Bestebroer) passe de 2,29 € à 1,09 €.



Découvrez le jeu Gunslugs, un jeu qui combine action, arcade et plateformes pour offrir un cocktail vraiment fun !



À vous de venir à bout de vos ennemis dans une ambiance chaotique et déjanté !



Les + : Les graphismes rétro

Durée de vie Télécharger Gunslugs à 1,09 €





Mindkeeper : The Lurking Fear (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.2, 303 Mo, iOS 13.0, Abylight S.L.) passe de 4,49 € à 2,29 €.



Mettez-vous dans la peau de l'enquêteur H. Joyce tandis que vous explorez un manoir au plus profond du marais des tempêtes et révélez le secret de la peur qui rôde.



Mindkeeper: The lurking fear est un jeu vidéo d'ambiance rempli d'énigmes et de mystères inspirées par les histoires de H.P. Lovecraft.



Dans Mindkeeper, vous découvrirez des cultes, des légendes et des réalités perdues de créatures tentaculaires qui n'existent que dans les abysses de l'esprit humain. Caractéristiques : Télécharger Mindkeeper : The Lurking Fear à 2,29 €





Incredibox (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v4.6, 112 Mo, iOS 8.0, So Far So Good) passe de 4,49 € à 1,09 €.



Avec Incredibox, deviens le chef d’orchestre d’un groupe de human beatbox en quelques taps.



Vous pouvez choisir parmi quatre styles musicaux : Little Miss, Sunrise, The Love et Brésil. Pour créer de la musique, glissez simplement les styles et les tenues sur les personnages. Ils vont boucler et jouer en rythme. Vous pouvez évidemment ajuster le tout via des gestes. IncrediBox vous permet d'enregistrer et de partager vos créations avec le monde et de rivaliser dans les classements.



Les + : Original et captivant, ll n'y a vraiment rien d'autre comme ça dans l'App Store Télécharger Incredibox à 1,09 €