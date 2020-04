Twitch lance les séances de ciné, la possibilité de diffuser un film sur un stream

Twitch a décidé de profiter du confinement pour mettre en ligne sa nouvelle catégorie. En effet, il est maintenant possible de visionner un film ou une série via le live de son streamer préféré. Cela a été rendu possible grâce à Amazon qui a ouvert les portes de son service Prime Vidéo. Oui parce que Twitch appartient à Amazon !

Une expérience partagée avec plusieurs milliers de viewers

C'est nouveau et c'est déjà disponible sur Twitch. Le service de streaming le plus populaire dans le monde vient de lancer une nouvelle catégorie "Watch Parties" (en français "Séances ciné"). Il s'agit d'une fonctionnalité annoncée dans un communiqué qui remonte à octobre 2019. Twitch a pris du temps à sortir cette nouveauté, mais la plateforme de streaming n'aurait pas pu trouver meilleur moment qu'en cette période de confinement !



Le principe d'une séance ciné virtuelle est simple, le streamer choisi un contenu présélectionné sur "Prime Vidéo" et l'intègre sur son live, exactement comme il le ferait avec un jeu. Pendant que vous regardez le contenu, vous pourrez voir l'hôte de la vidéo dévoiler son ressenti en direct et vous aurez également la possibilité d'interagir en même temps que les autres viewers dans le chat.

Cette nouvelle stratégie d'Amazon est bien réfléchie, puisque la firme sait qu'avec Twitch elle touche un public qui est peut-être utilisateur régulier du service de streaming, mais pas forcément abonné Prime. Avec les séances de ciné, il est obligatoire d'être abonné Prime pour visionner le live, mais aussi de l'être pour diffuser un contenu Prime Vidéo !

C'est une excellente idée qui permettra sans aucun doute d'acquérir de nouveaux abonnés pour l'abonnement payant qui permet de bénéficier de la livraison 1 jour ouvré ainsi que l'accès à de nombreux autres services.



Pour l'instant cette fonctionnalité affiche le statut "bêta", elle est aussi réservée exclusivement aux "Twitch Partners". Ils auront un choix parmi 70 films et séries disponibles dans le catalogue. Autrement dit, ce n'est pas l'ensemble de Prime Vidéo qui est diffusable sur un stream.

Dans la liste on retrouve : Hunters, Tom Clancy's Jack Ryan, The Marvelous Mrs. Maisel, Mr.Robot...

Twitch déclare que cette liste s'allongera dans les prochains mois.



