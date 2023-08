Twitch va proposer de bloquer la lecture d'un stream pour les utilisateurs bannis du chat

Malgré cette nouvelle mesure, les viewers bannis auront toujours la possibilité de visionner les vidéos à la demande (VOD). Néanmoins, cela devrait être temporaire, car Twitch réfléchit à bloquer aussi la visibilité des VOD d'une chaine sur laquelle un utilisateur a été banni de chat et de flux en direct. Source

Cette nouvelle fonctionnalité a toutefois ses propres limites. Elle n'empêche en effet que les utilisateurs connectés et préalablement bloqués d'accéder aux flux. Autrement dit, si un utilisateur se déconnecte ou crée un nouveau compte, il pourrait potentiellement contourner cette restriction. Twitch n'a pas la capacité de bloquer l'accès à un flux en fonction de l'adresse IP de l'utilisateur, Fisher a précisé que le seul moyen de "suivi" d'un utilisateur est son compte qui possède un identifiant unique permettant d'appliquer une restriction.

Cette mise à jour représente une étape supplémentaire dans nos efforts continus pour renforcer la sécurité sur notre plateforme et répondre aux préoccupations de nos utilisateurs.

Dans une prochaine mise à jour de Twitch, les streamers auront l'opportunité de rendre leur flux inaccessible aux utilisateurs qu'ils ont bannis de leur chat. Cette nouvelle fonction, si elle est activée, chassera non seulement les individus indésirables du chat, mais aussi du flux en direct lui-même. Twitch prévoit d'intégrer cette nouvelle restriction dans ses outils de blocage, sous le nom de "fonction anti-harcèlement". Les streamers souhaitant en bénéficier devront la sélectionner manuellement dans les paramètres de modération de leur chaîne, Twitch estime que ce n'est pas une bonne idée d'activer automatiquement l'interdiction de flux après une restriction de s'exprimer sur le chat.

Dans une démarche d'améliorer l'expérience utilisateur pour ses streamers, Twitch vient d'annoncer une nouveauté qui devrait arriver dans peu de temps. Aujourd'hui, quand un streamer bloque un viewer pour un mauvais comportement dans le chat, celui-ci peut toujours visualiser le stream, cependant, il ne peut plus s'exprimer dans le chat. Dans un avenir très proche, l'interdiction s'appliquera dans le chat, mais aussi sur la lecture du stream.

