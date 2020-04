Apple Plans : Depuis le confinement, les déplacements des Français se sont effondrés

Julien Russo

À quoi peut-on voir le respect du confinement ? Aux déplacements des Français. Énormément d'utilisateurs de smartphones se servent des applications comme Google Maps ou Apple Plans pour se déplacer. On peut créer un itinéraire en voiture, à pied ou en transport. Apple propose un outil permettant de voir l'évolution des déplacements pour chaque pays via son application de cartographie.

En France, c'est la chute

La poussée massive du télétravail semble avoir eu un effet bénéfique. Les Français restent chez eux et ça se voit ! D'après les récentes données d'Apple, à partir du début du confinement (mi-mars) les itinéraires en voiture ont chuté de 82%, à pied de 88% et les itinéraires via les transports en commun ont diminué de 89%.

Ces chiffres correspondent à partir de quand le gouvernement a mis en place le système d’attestation pour sortir et a recommandé d’éviter au maximum les déplacements.

Pour rappel, il y a quelques semaines Google avait proposé un outil similaire, mais plus concentré sur les raisons des déplacements de ses utilisateurs. Par région, il est possible de voir les chutes de déplacements pour par exemple se rendre dans une pharmacie, un parc, au travail...

Précisons que ces données collectées n'ont pas pour but de trahir la vie privée des utilisateurs, mais de donner une visibilité sur le changement majeur qu'il y a eu par rapport à l'avant et pendant le confinement. Cela montre aussi que globalement le confinement est respecté. Quand on a des chutes aussi importantes, c'est que les habitudes de millions de français ont été profondément modifiées du jour au lendemain.

Toutes les données extraites par Apple sont entièrement anonymes.



Apple vous propose de visualiser les changements des autres pays sur son outil accessible à cette adresse. On peut apercevoir par exemple qu'en Italie, la chute des itinéraires en voiture, à pied et en transports ont commencé progressivement à s'affaiblir quelques jours avant la France. À l'heure actuelle, les déplacements sont très faibles.

Autre pays particulièrement touché par le Covid-19 qui a brutalement stoppé ses trajets, c'est l'Espagne.



