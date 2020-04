Le HomePod est maintenant basé sur tvOS et plus sur iOS

Il y a 4 heures

Julien Russo

2

Étrange, la modification que vient de faire Apple. Le HomePod était depuis son premier jour basé sur iOS. Lors de la mise à jour iOS 13.4 publiée le mois dernier, Apple a complètement changé l'écosystème du HomePod. En effet, celui-ci est désormais basé exclusivement sur tvOS. Un choix qui ne changera pas votre utilisation !

Pourquoi ce changement ?

D'après les hypothèses de 9to5mac, si Apple a fait ce choix c'est qu'il y a une raison, peut-être pas pour aujourd'hui, mais pour l'avenir de l'enceinte connectée.

L'une des éventualités de ce soudain changement serait le lancement d'iOS 14, la nouvelle mise à jour d'Apple ne va pas supporter les appareils qui ont la puce A8 ou A8X. Et justement, devinez ce qu'embarque le HomePod... L'A8 !

À partir du mois de septembre, il devenait évident que l'enceinte d'Apple ne pouvait plus être basée avec iOS, puisque la mise à jour ne serait pas compatible avec l'appareil.

L'autre hypothèse à ce changement c'est qu'iOS n'équipe que des appareils avec des batteries, comme l'iPhone ou l'iPad. Sauf qu'au niveau énergétique, le HomePod n'a pas de batterie et comme une Apple TV il a besoin d'être relié à une prise électrique pour fonctionner. Un détail certes, mais qui le rapproche plus de tvOS que d'iOS.

Basé le HomePod avec l'OS de l'Apple TV c'est aussi faciliter la vie des développeurs. Il sera possible de développer un code partagé, comme ils fonctionnent tous les deux comme un hub domestique dans HomeKit. Autrement dit, ce sont des appareils qui sont toujours dans la maison et qui ne sortent jamais de votre domicile (oui parce qu'on ne va pas au travail avec un HomePod).



Pour rappel, Apple devrait commercialiser un HomePod Mini très prochainement. Cela viendrait aider le HomePod actuel face à ses concurrents de plus en plus agressifs.

Dans les dernières révélations de Bloomberg qui sont tombées hier, un HomePod à un prix "plus accessible" devrait voir le jour cette année.