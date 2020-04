Tentative d'hameçonnage : Les identifiants Apple sont parmi les plus visés

Julien Russo

Tous les jours vous recevez dans votre boite mail des tentatives d'hameçonnage se faisant passer pour PayPal, Netflix, Amazon, Facebook, Apple... À chaque fois il y a deux objectifs : le plus courant est de récupérer les numéros sur votre carte bancaire, mais aussi de récupérer les accès de votre compte pour qu'il soit après mis en vente sur le Dark Web.

Les identifiants Apple sont les plus recherchés

Sur le Dark Web tout se vend. Des numéros de cartes bancaires, des accès aux comptes des plateformes de streaming, des données personnelles... Cependant, d'après une étude de Check Point il y aurait quelque chose qui serait particulièrement précieux, il s'agit des comptes Apple. L'entreprise spécialisée dans la sécurité sur internet a dévoilé que 10% des tentatives d'hameçonnage auraient pour unique but de voler votre Apple ID pour après le revendre à des personnes tierces.

La majorité des hameçonnages ne se passe pas par mail, mais essentiellement lors de votre navigation internet. Cela représente 59% des cas recensés par l'entreprise de cybersécurité.

Check Point a même organisé un classement des firmes qui sont le plus concernées par les attaques en ligne.

Apple Netflix PayPal eBay

Les attaques sont nombreuses également sur mobile. Voici le classement des firmes les plus touchées par les fraudes (dans l'ordre) : Netflix, Apple, WhatsApp et Chase.

À chaque fois le refrain est toujours le même, on vous prévient d'un problème de sécurité sur votre compte, d'un compte temporairement bloqué qu'il faut débloquer avec une procédure spéciale qui implique de rentrer sa carte bancaire...

À chaque fois les pirates sont ingénieux et débordent d'idées, même s'il y a encore des efforts à faire au niveau de l'orthographe et des images parfois un peu trop pixélisées qui font perdre en crédibilité.

Quoi qu'il en soit, les secteurs les plus atteints par ce phénomène sont : la technologie, le secteur bancaire et les médias.



