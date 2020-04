Amazon : Les taux de commissions du programme d'affiliation s'effondrent

Il y a 7 heures (Màj il y a 7 heures)

Julien Russo

3

Beaucoup de sites internet dans le monde utilisent les liens d'affiliation d'Amazon pour générer un revenu supplémentaire. Dans l'histoire chacun est gagnant puisque le site touche une petite commission et Amazon réalise une vente. Cependant, le géant américain en veut toujours plus et vient d'annoncer réduire les taux de commission de son programme d'affiliation. Cela nous rappelle Apple avec les applications de l’App Store.

Changement à partir du 21 avril

Soyez rassurés si vous êtes membre du programme partenaires d'Amazon, toutes les catégories du site ne sont pas concernées par cette baisse des taux de commissions. Selon CNBC qui a dévoilé l'information, certaines catégories vont être préservées quand d'autres vont être fortement impactées.

Prenons par exemple la catégorie "meubles et rénovation de l'habitat", avant le 21 avril, la commission a toujours été de 8% sur chaque vente. À partir du 21 avril, elle va passer à... 3% ! Un coup dur.

Le taux de commission de la catégorie "Épicerie" va lui aussi lourdement diminuer en passant de 5% à 1%.

Ces nouvelles mesures s'adressent à l'ensemble des pays où le programme d'affiliation est présent. En questionnant le porte-parole d'Amazon, le média américain a remarqué que celui-ci ne voulait pas dire si cette décision était liée à la crise sanitaire actuellement en cours, cependant la firme de Seattle reconnait que beaucoup des mesures prises sont en lien avec le Covid-19 qui a profondément changé l'organisation en interne.

Pour rappel, Amazon a effectué des recrutements de masse pour ses entrepôts américains. Ces dernières semaines, il y a eu 100 000 nouveaux employés et le géant américain recherche 75 000 personnes supplémentaires pour faire face à l'afflux de commandes suite au confinement.



PS : Amazon propose toujours trois mois gratuits de Music Unlimited pendant le confinement.

Télécharger l'app gratuite Amazon FR