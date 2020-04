iPhone SE 2020 (PRODUCT) RED : L'argent généré ira pour la lutte contre le Covid-19

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Julien Russo

Réagir

C'est un changement exceptionnel dans la politique d'Apple. En effet, la firme de Cupertino collabore depuis très longtemps avec la marque RED. Le principe est simple, les ventes d'iPhone et autres appareils Apple de couleur rouge offrent une petite compensation financière dans la lutte contre le Sida. Pour la première fois, Apple va donner l'argent généré pour la lutte contre le Covid-19.

Apple continue son investissement contre la propagation du Covid-19

Si on se dit que cette couleur est jolie et qu'elle permet de diversifier les finitions que propose Apple, beaucoup de personnes ne savent pas qu'en achetant un iPhone (PRODUCT) RED, nous contribuons à la lutte contre le VIH/SIDA.

La firme de Cupertino est particulièrement attachée à cette association. En 13 ans, elle a donné 220 millions de dollars dans les différents programmes depuis que le partenariat a commencé.

Chaque dollar récolté sert à financer la lutte contre le VIH/SIDA sur le terrain en Afrique subsaharienne.

Cependant, retournement de situation depuis que l'entreprise a mis à jour son site avec l'entrée de l'iPhone SE 2020. Apple signale sur son site américain que désormais, les fonds récoltés ne serviront plus pour la lutte contre le SIDA, mais iront dans des programmes de lutte contre la propagation du Covid-19.

Pour l'instant, Apple n'a pas mis à jour le site français. Il est toujours précisé que les fonds vont dans les programmes habituels.

On peut voir sur apple.com/product-red le message suivant : "Cette couleur fait la différence. Choisissez (ROUGE). Sauvez des vies. Jusqu'au 30 septembre, Apple s'associe à (RED) pour rediriger 100 % des recettes admissibles des achats de (PRODUCT)RED vers la réponse COVID-19 du Fonds mondial. Cela permettra d'apporter un soutien essentiel aux systèmes de santé les plus menacés par l'épidémie et, en retour, de préserver les programmes de lutte contre le VIH/sida en Afrique subsaharienne qui permettent de sauver des vies.*



Vous l'aurez compris, ce changement est temporaire et Apple continuera de financer la lutte contre le VIH/SIDA après le 30 septembre. La firme californienne a discuté avec RED de la nécessité de ralentir la propagation du Covid-19 par tous les moyens, la conclusion en serait arrivée à bouleverser les programmes habituels pour se concentrer sur la pandémie actuelle que vit le monde.