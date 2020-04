Apple Store : La réouverture progressive commence par la Corée du Sud

Apple avait annoncé une fermeture des Apple Store dans le monde jusqu'à nouvel ordre. La firme de Cupertino semble vouloir faire les choses de façon progressive pour la reprise de l'activité et commence par la réouverture des boutiques dans les pays où le Covid-19 est le plus maitrisé. L'objectif étant toujours d'assurer la sécurité pour les employés comme pour les visiteurs.

Réouverture dès le 18 avril

Reprendre une vie normale le plus rapidement possible pour limiter les dégâts sur l'économie, voici l'objectif que s'était donné le parti du président sud-coréen Moon Jae-in. Il faut dire la gestion de la crise sanitaire a particulièrement bien été gérée, ce qui permet aujourd'hui la réouverture de nombreux commerces.

Chez Apple, avant de prendre une telle décision, il y a eu une observation qui a duré plusieurs semaines pour voir comment évoluait la situation en Corée du Sud. L'Apple Park en a conclu qu'il n'était plus nécessaire de maintenir la fermeture des Apple Store.

Le porte-parole d'Apple a exprimé à Bloomberg que les boutiques reprennent dès samedi une activité avec des horaires ajustés afin de s'assurer que tout se passe dans de bonnes conditions pour les clients et les employés.

Apple a également affirmé : "La Corée du Sud a montré de grands progrès durant la période du Covid-19".

Prendre la décision de procéder à la réouverture des Apple Store ne signifie pas que tout le monde doit s'y rendre et faire la queue pour acheter l'iPhone SE 2020. Apple maintient sa recommandation de faire ses achats via l'Apple Store en ligne pendant encore quelque temps. Même s'il y a de nettes améliorations en Corée du Sud, il ne faut pas exagérer et dire que le Covid-19 est terminé. Il reste encore de nombreux infectés et de personnes en réanimation dans le pays. La reprise de l'économie se fait avec vigilance. Comme en France il est fortement conseillé de maintenir les "gestes barrières" et de garder ses distances avec les personnes autour de soir et si possible de porter un masque quand on se déplace !