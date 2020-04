iPhone 12 : selon DigiTimes, le calendrier demeure incertain

Report ? Pas report ? La question continue de perdurer autour de l'iPhone 12, prochain smartphone haut de gamme de la Pomme, qui tente toujours de rassurer ses consommateurs malgré les soucis provoqués par le coronavirus.



Car si selon Apple, la pandémie n'a pas réellement touché la production du téléphone, d'autres bruits de couloir font écho d'une tout autre version.



Selon un nouveau rapport de DigiTimes, le calendrier du futur smartphone 5G reste très incertain...

DigiTimes évoque le calendrier de l'iPhone 12

Selon le rapport de DigiTimes, bien que le marché des smartphones 5G devrait se développer en 2020, avec la disponibilité d'un iPhone compatible pour stimuler la demande du marché, d'autres soucis pourraient venir perturber cette commercialisation.

Les fournisseurs de composants impliqués dans la chaîne d'approvisionnement des smartphones sont de plus en plus incertains quant à savoir si les livraisons des modèles 5G de prochaine génération peuvent être conformes au calendrier.



Pour l'iPhone 5G d'Apple, la production de puces et de composants connexes devrait démarrer d'ici juin 2020, puis l'assemblage des appareils entre juillet et août pour être dévoilé en septembre.

Seulement, une incertitude semble avoir lieu à cause de la gravité de la pandémie de coronavirus et la faible demande actuelle sur le marché. L'autre raison concerne l'impossibilité pour les ingénieurs Apple de se rendre en Chine, à cause des restrictions, et ainsi de prendre des décisions sur la conception.



Jon Prosser, un analyste tech réputé, expliquait le 6 avril dernier que selon des rumeurs, le prototypage de l'iPhone 12 serait presque terminé. Il souligne que ces bruits de couloir accusent un retard d'environ deux mois par rapport au calendrier habituel, et selon lui, c'est la même période de retard qui sera annoncé.



